主管發現自己招錯人！她入職第二天就被冷臉相待 網勸：先學再說

如果入職後主管和你說他應徵錯人，你會如何處理？近日一名網友發文，稱自己錄取了業務助理的職位，主管卻因為發現原PO沒有經驗而對她冷臉相待。原PO認為自己在面試時就已經說明自己沒有經驗，且主管也在場，讓她不知如何面對現在的情況，只能發文求助。

原PO在Dcard以「主管說她應徵錯人」為題發文，稱自己從服務業轉到科技產業，目前擔任業務助理。當初在面試時，原PO在履歷中清楚地表達了自己沒有相關經驗，但主管還是非常快速地決定錄取原PO。沒想到第二天上班時主管語出驚人，說她以為原PO有經驗。

在知道原PO沒有經驗後，主管對原PO變得不太友善，開始對原PO不耐煩，不太理會原PO的提問，就算回答也只是說「這是最基本的，應該要懂」。原PO認為這是因為主管感覺自己招募不對的人，但也不明白主管怎麼變臉這麼快。

即使如此，原PO還是會厚著臉皮問問題，並自己製作學習筆記。但主管似乎不領情，甚至還有與其他主管討論之後找人的方向，讓原PO擔心自己會因為不適任被辭退，不知道如何面對這種情況。

文章引發網友熱議，不少人勸她找新工作，「建議騎驢找馬，再找更適合妳的工作。難相處的主管真的對妳沒有任何幫助」、「不在意那些資遣費的話，就自願離職吧！畢竟這樣的主管這麼現實又這麼討人厭，妳都這麼努力了她還這樣對待妳，那是她眼光差」、「快逃，留下來也不會對以後的工作有幫助」。

也有網友認為可以先留下來學習，「妳先思考這間公司、這個部門有沒有值得妳學習的地方，如果學習空間很大，賴著繼續待」、「如果妳可以繼續厚臉皮待下去，然後主管這樣的態度妳其實也可以承受，建議先不要離職。一直問，問到她煩，順便把妳不會的東西都學下來，學下來就是妳的了，到哪都沒問題」。