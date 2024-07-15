只給2500津貼要她扛「主管職」 網分析：不值得！沒調薪免談

許多人期望透過工作升遷來加薪，不過日前有位女網友抱怨，主管離職後，她直接升官變成幹部，但等於要做兩人份工作，薪水津貼也只有2500元，讓原PO無奈求助「有什麼方法？我不想升職，未來也可能會離職」。對此，多數網友建議「沒有調薪就不要接幹部」。

一名女網友在Dcard發文表示，她的主管情緒控管有問題，常常關起門對內部很兇，又是權威式管理，希望底下的人都聽她的指示辦事，後來總經理認為該主管因情緒問題不適任，將主管降職為一般職員，過了2年對方仍因情緒問題無法回復主管職，後來無預警離職，此時公司希望原PO接下主管任務。

不過原PO指出，如果她交接了主管的工作，等於承擔兩人的工作量，主管津貼也只有2500元，讓她苦惱表示「加薪還要考核3個月，等於我要接手兩人份工作一段時間，我本身不想接手新職務，也不想升主管，大家有什麼看法可提供？」

貼文曝光後，網友紛紛回應「直接跟主管說『沒有調薪就不會接幹部，這樣就不會有考核的問題』，上班就是做工作的事，不應該因為增加不合理的工作量而加班，如果公司不能接受妳的選擇就資遣」、「津貼只有2500元要接主管職，真是瘋了」、「感覺是爛公司，主管職只多2500」、「看妳學到了多少啊，把東西吃透以後，當主管就是賺資歷，妳撐個兩年再跳槽其他公司，有主管經驗都很好談，至於兩個人的工作量，做不完妳就報給上級主管而已」。