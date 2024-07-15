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培訓旅宿人才 觀光署8場中階經理人訓練開放報名

中央社／ 台北15日電

為培訓觀光旅宿人才，觀光署表示，8月中旬起，將在北、中、南、東4地辦理8場中階經理人訓練課程，即日起開放報名。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，為持續提升台灣旅館產業中高階人員的技能與知識，8月中旬起，將辦理8場中階經理人訓練課程，包含「旅館環境與服務發展趨勢」、「人員管理與團隊溝通」、「友善服務品質及環境優化」、「旅館行銷及營運價值提升」，「顧客關係管理」與「旅館經營個案研討」等6大主題，即日起開放各梯次報名。

觀光署表示，這次培訓課程重點在於協助旅館創造價值感體驗，特別邀請產、學界資深人員，規劃2天（14小時）跨領域的學習課程，期望產業領導階層能透過課程交流產業發展趨勢及成功經驗，讓旅館不再只是睡覺的地方，而是可經由入住過程豐富旅遊經驗的場域。

觀光署表示，訓練課程首度與台灣旅遊交流協會合作，除了安排講師課堂授課之外，亦規劃實地參訪旅館經營管理，同時「人才」與「顧客忠誠度」無疑是產業重要的資產之一。

在面臨跨世代溝通的市場環境，也特別加入顧客關係到團隊溝通課程，幫助產業育才、攬才及留才，讓中階幹部能從各個角度了解新世代員工的想法和管理方式，提升留職率、強化旅宿業者的軟實力，讓更多人願意投入旅宿業，提升顧客回流率。

團隊 溝通 觀光署

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