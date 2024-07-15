立院三讀制定植物診療師法 強化高風險農藥管理

立法院會今天三讀通過制定植物診療師法，提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥的使用管理，建立植物診療師專業服務體系，保障糧食安全及公共利益。

為能提升農民收入、因應全球氣候變遷造成新興有害生物頻傳，以及消費者日益重視農產品安全、降低化學農藥使用風險的國際趨勢，行政院會6月21日通過農業部擬具的植物診療師法草案，函請立法院審議。

另外，民進黨立委邱議瑩、陳素月及國民黨立委楊瓊瓔、羅廷瑋，也分別領銜提案，併案審查。立法院經濟委員會7月8日審查通過「植物診療師法」草案，立法院會今天完成三讀程序。

三讀通過制定的植物診療師法重點，包括建立專業服務體系，由國家考試選才，建立專業人員證照制度，經考試及格並領有植物診療師證書者，得充任植物診療師。

在創造專屬執業空間方面，植物診療師法規範，簽證事項為植物診療師專屬業務，不影響農民作物診斷諮詢服務需求，保障農民權益。

在提供植物診療師提供農民或農企業即時、客製化植物診療服務方面，植物診療師法規範，因應氣候變遷，植物診療師可進一步輔導農民精準使用農藥，以正確執行植物保護工作，落實食安源頭管理。

為強化疫災防控量能，補充基層植物疫災防疫人力，三讀條文明定，未來植物診療師發現新記錄的有害生物發生時，有義務於24小時內通報主管機關，且對於植物疫病蟲害防治事項，有遵從主管機關指揮的義務。

三讀條文明定，植物診療師違反規定，未指示防治及隔離方法，或未於24小時內將植物種類、有害生物名稱、植物所有人或管理人之姓名及住址通報主管機關者，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

關於植物診療師、植物診療機構違反規定的罰則，三讀條文的規範還包括，植物診療師違反規定將其證書或執業執照租、借他人使用，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰；情節重大者，並得廢止其植物診療師證書及執業執照。

本法自公布日施行。條文明定，本法所稱主管機關，在中央為農業部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。本法施行細則，由農業部定之。

立法院會今天審議此案時，也通過附帶決議1項，請農業部於本法公布後，應就罰則部分訂定一致性的裁罰基準，以利各縣市主管機關遵行。

關於設立專法預期效益，農業部指出，對於國內農產品安全、農業環境永續發展及消費者食品安全保障等均有重大助益。