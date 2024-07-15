中小企業留停 專家憂難返職場

男性留職停薪請育嬰假人數漸增，專家學者建議民間單位要多支持年輕家庭，同步帶動性平與出生率，也成為職場喘息和進修增能的機會；但申請者要避免「人脈脫節」，和同事們保持連繫，並考慮接案工作，否則可能因生活節奏改變，未來即使想重回職場，都難以適應。

靜宜大學社會工作與兒童少年學系授副教授王秀燕身兼台中市府性平委員，她說，性平議題是顯學，這幾年中央與地方政府在政策上鼓勵，引導效果明顯；但民間企業對育嬰留停的落差仍很大，台中市以中小企業、服務業為主，公司人力不多，有人請育嬰假人力頓成問題，企業重視程度攸關員工返崗後的權益差距。

「政府的步伐還不夠大。」王秀燕說，政府應探討產業別、規模大小，是否有不容易達成的原因；中小企業多有困難，政府協助輔導，例如標竿企業分享經驗，企業派員參加有趣的工作坊等，效果更好。

彰化縣大葉大學休閒事業管理系助理教授、心理學博士施建彬表示，兩性平等觀念也影響現代年輕人的思維，尤其女性能力的提升，若是妻子收入較多，也可能由丈夫請育嬰假，在家帶小孩。

施建彬說，有的丈夫除了公司上班收入，也有其他理財投資，請育嬰假除靠理財收入支應生活費，甚至在陪小孩之外，也成為職場喘息和增能的機會，進修技能。

不過施也建議，請育嬰假時最好不要「人脈脫節」，和同事保持連繫，也建議請育嬰假時可考慮接案工作，甚至由公司提供彈性工作機會，因未來人力愈來愈缺乏，對公司與個人都是雙贏。