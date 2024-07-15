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留停只有給薪半年 育嬰爸媽喊太短

聯合報／ 記者陳秋雲黃羿馨／連線報導
男性育嬰留停增加，只是多數人認為給付半年實在太短，應該拉長。圖／聯合報系資料照片
男性育嬰留停增加，只是多數人認為給付半年實在太短，應該拉長。圖／聯合報系資料照片

男性育嬰留停增加，過來人認為主要是收入考量，也不想錯過孩子的成長期，只是多數人認為給付半年實在太短，應該拉長。立院財經委員會召委楊瓊瓔說，育嬰留停雖可能有兼差賺外快狀況，但提高薪資替代率是願意育嬰留停的關鍵，盼薪資替代率和彈性請假兩項改革可更完善。

台中蔡姓男子說，妻子剛生產有輕度憂鬱，他在家族企業工作，很想請育嬰假育兒半年，與家人商量只准兩個月，家人重男輕女，且認為工作繁忙，對男性請假育兒很不認同。

「沒參與孩子成長，是我一生遺憾。」台中黃姓男子長期在外工作，錯過兩個孩子大半成長時光，父子顯得生疏。他認為，若當時申請育嬰留停，且時間更長，相信可消除很多遺憾。

中部高科技業林姓工程師六年前首次請育嬰假，二年前妻子生第二胎，夫妻兩人都請育嬰假且抽空兼職，雖然工程師薪資每月六、七萬元，夫妻雙薪收入有十來萬，但面對兩名孩子的教養花費、房貸及生活所需仍相當窘迫。據了解，同事間不少年輕夫妻也接力請育嬰假，兼職賺外快。

台中詹姓男子在不到十人的小公司上班，他和老闆商議申請育嬰給付但照常上班，兩夫妻連兩胎都如此，等於各自多賺了七個多月薪水。

育嬰假 薪資

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