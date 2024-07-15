男性育嬰留停率創高 六都新北居冠

去年育嬰留職停薪男性申請占百分之廿五點二創新高，每四名就有一名，各界多認為與政府調高給付額有關。台中市往年男性育嬰留停申請約占二成，去年突破兩成七，六都中僅次於新北近兩成九，高於全國平均數百分之廿四點九六，過來人表示，育兒成本高，請育嬰假有八成薪，還可兼職賺外快，增加收入。

台中「阿華」今年九月將生第二胎，計畫申請育嬰留停，但六年前長子出生時未申請，主因當時僅給付底薪六成，且男性育嬰觀念尚未被多數企業接受；如今逐漸普及，社會上愈來愈能接受，他決定跟進，「已經錯失老大的成長，不能再錯過第二次」。

去年六都男性申請育嬰留停比率，新北最高，達百分之廿八點七七，接著依序是台中、桃園、台南、高雄與台北。二○二二年一月政府開放父母可同時請領育嬰留停津貼，吸引更多人申請。

勞保局規定被保險人育嬰留職停薪給付額為前六個月平均月投保薪資百分之六○，二○二一年七月政府加發百分之廿津貼，加起來等同八成薪；全國男性育嬰留停占比從二○一四年平均百分之十七到去年近百分之廿五，漸成趨勢。

男性申請數增加，新北市勞工局長陳瑞嘉研判是性別平等意識抬頭，都會區對男性育嬰留停觀念接受度比較高，加上新北年輕夫妻較多；他說，育嬰留停津貼合併薪資補助增至百分之八○，可以減緩夫妻育嬰期間的經濟壓力。

台中市二○二三年就業保險育嬰留停津貼給付六萬八五三八件，比二○一四年增加百分之卅九點二九，其中男性申請人一萬八七七九件、占百分之廿七點四，翻了一倍多，創歷年新高，也是性別差距歷年最小。

中市府另統計，去年平均每件給付金額二萬三○三元，男性申請人每件給付金額微高於女性四點一七％。勞工局表示，申請件數及男性占比雙雙提高是好事，讓雙薪家庭也能共同照顧孩童。

中市議員楊大鋐說，他的男性朋友也有人申請，主要是妻子公司不重視相關法令，擔心日後復職影響權益。他建議勞工局分析請育嬰假的行業類別及勞工請假原因，才能知道男性請育嬰假上升的原因，供政府未來制定政策及修正。