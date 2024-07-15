「00後整頓職場」逼瘋老闆？ 盤點Z世代十大工作態度

世代差異有代溝？00後的職場冒險記

「你笑我年輕氣盛，我笑你工作死板，在此告辭。」2023年一封「00後離職模板」在網路爆紅，字裡行間的青春無畏、肆意張揚，大大衝擊許多職場人的心。

相比2015年中國河南女教師寫下的十字辭職信，「世界那麼大，我想去看看」，洋溢著文青嚮往的詩與遠方；00後們更強調忠於自我、無視傳統職場倫理的「理直氣壯」，想以他們的作法「整頓職場」。

「00後整頓職場」一詞，指的是2000年後出生的年輕人，進入職場後，帶來的職場文化與價值觀變革。這一代人，通常被稱為「Z世代」，成長於網路、科技迅速發展的時代，擁有強烈的自我意識，對工作場域有更多要求與想像。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最受網友討論的十大00後工作態度，這些Z世代成長累積的全新工作思維，為舊職場文化帶來挑戰與碰撞。

No.10 不應酬Social，生活品質我來顧

社交是職場人難以避免的課題，有人如魚得水、有人敬而遠之，多數的00後拒絕無意義社交，甚至會自稱為「社恐」。網路影片哽提到：「上班已經很累，下班我就不演了！」對於耗費時間精力，卻未必帶來實質性成果的應酬文化，他們抱持排斥態度，更喜歡在辦公室內部建立直接的溝通管道，不想透過形式化的交誼活動經營人際關係。

00後追求工作與生活平衡，不願犧牲生活品質，所以不喜歡應酬、重視下班後的個人時間，也更傾向於選擇工作時間彈性、可遠距辦公及休假制度完善的企業，全球職場都朝此方向發展。日本電視台以「職場的世代代溝」為題，發現20多歲的年輕人認為，若下班應酬增加，會減少晚上學習精進、準備考證照的時間，也有前輩選擇體貼地減少邀約，不想讓新人覺得被壓迫。

No.9 不看人臉色，活在自己的世界

職場生存不容易，無論是笑著面對老闆的指令、主管的情緒、同事的磨合，或偷偷安撫受到傷害的自尊心，相信每個「打工人」都深有所感。不過00後很明顯打破了這個規則，「不看人臉色」成為他們的一大特色。

為什麼可以這麼置身事外，彷彿活在自己的世界？因為多數的00後「不把工作當飯碗」，更專注生活與自我，社群平台Dcard有網友提到，自己的工作觀就是：「此處不養爺，別有養爺處，處處不養爺，老爺家中住。」

新興社群平台Threads上也有人聊起00後整頓職場的金句：「堅決不加班，每天準時走；別惹我生氣，罵我就辭職；生病就請假，上班不賣命；下班關手機，別想找到我；不參加應酬，回家打遊戲；前輩又怎樣，別想欺壓我；不會拍馬屁，別想為難我；若要情勒我，吊死在門口。」體現了他們最真實的職場心態。

根據英國人才管理公司Bright Network調查報告，大眾對這些00後、Z世代年輕人的印象，20%的人認為他們是工作懶散不認真、19%的人認為他們個性脆弱、對職場有不切實際的想像，不過該報告也指出，其實他們是「有原則的務實主義者」，只要給予正確的引導，就能藉由同儕學習來增加實力。

No.8 敢說敢爭取，反抗所有不合理

擅於利用網路工具的00後，透過科技看到更廣更遠的世界，對於工作環境和條件要求較高，加上他們對權威和傳統職場規範有更多質疑和挑戰，遇到不合理的工時與工作量，往往會直接表達不滿，不會默默承受。

相比其他世代，00後更擅長透過網路科技來發展技能，多數都會管理個人社群平台，這也是影響他們更專注個人成長的原因之一。在社群媒體發達的時代，00後對公司的不滿，除了通過內部反饋、公開投訴，甚至離職等方式表達抗議，還經常在網路平台上分享自己的經歷，尋求同伴的支持和共鳴，比如Dcard「職場鬼故事版」、Threads帳號「babula.rebellious」等，公開談論職場的遭遇，這樣的行為不僅讓個人的聲音被更多人聽見，也使企業更加重視員工需求，改善不合理的現象。

No.7 拒絕PUA，情緒勒索沒有用

透過上下級關係情緒勒索、慣性貶低員工能力、製造競爭壓力來達到控制目的，是許多主管不自知卻常犯下的失誤。有網友發文提到，長期被上司以「公司需要你」、「你不這樣做就是不忠誠」等情勒壓力，逼迫他配合加班，許多員工會隱忍這樣有害的管理方式，卻無力反抗，害怕事務推進事倍功半、不想孤軍奮戰，也擔心失去賴以維生的工作，甚至因此患上憂鬱症。

新聞媒體《天下雜誌》與《TVBS》曾報導，00後主動離職的首要原因並非薪資，而是「被不公平對待」，他們所受的教育強調民主法治，拒絕接受不公不義與壓榨對待。職場的「PUA」陋習，在00後身上不管用。與其忍氣吞聲接受不合理的對待，他們更注重自我價值和心理健康，對於不合理的權威和情緒勒索不再逆來順受，而是偏向積極尋求改變，促進更健康的職場文化。

No.6 不打雜跑腿，我來不是當小妹

「職場就像宮廷劇」是真的嗎？一名網友在Dcard中發文表示，只因常拒絕下班聚餐，被認為很難相處；尾牙時未幫同桌前輩夾菜，被罵沒禮貌；出差坐計程車未主動墊錢，也被貼上沒有社會化的標籤。

前輩認為，資歷最淺的新人就是應該要服務，這些風波導致該網友在職場上「被當垃圾討厭」，甚至成為礙眼人物，種種難以承受的壓力讓他開始懷疑，自己是否真的做錯事情，全文引發網友熱烈討論。

過去許多職場攻略文往往告訴新人「打雜竟是升遷關鍵」、「千萬別小看倒水、跑腿這種雜事」、「職場新人為什麼不能拒絕打雜」，強調把小事做好、細節決定成敗、主管會關注把雜事做好的人……等觀念，不過面臨人情壓力與階級制度，舉凡買午餐、訂飲料、叫快遞等雜務，00後的年輕人多數選擇不接受，認為自己是來貢獻所長，並非打雜工讀，除了工作正事之外的雜事，公司應該要請專人處理，而非老是要菜鳥吸收。

No.5 我要我覺得，自我實現最重要

「明學教主」藝人黃曉明在綜藝節目《中餐廳3》中脫口而出的一句：「我不要你覺得，我要我覺得！」其實非常貼近00後的中心思想，在強調個人價值的時代，他們不輕易接受前輩教育與質疑，對於聽取建議興致缺缺，希望藉由工作實現自我想法。在追求薪資待遇的同時，更關注追求個性化、自我表達的需求，看重公司理念與自身價值觀的契合度。

根據104人力銀行顧客價值處資深協理翁維薇分析，00後因接受教改新教育，強調個人志趣的重要性，他們是唯一將「興趣」列為工作前三大重要考量的世代。 《網路溫度計DailyView》 調查報導Z世代十大「夢幻職業」2023最新排名，00後在智慧裝置、網路社群普及的環境下長大，無時無刻都在「刷網」，多元接收資訊的情況下，他們更為靈活、創意、彈性，對例行或枯燥的事情耐受度較低，這使得他們選擇工作時，鍾情能發揮創意和實現自我價值的職位。「重視自我實現」不代表他們不重視工作，而是以不同於傳統的方式來對待職場生活。

No.4 別想我討好，主管前輩又怎樣

對權威和傳統的質疑，也是00後的顯著特徵之一。他們不輕易接受職場規範和管理方式，更傾向於扁平化的組織結構、平等開放的工作環境，希望能表達意見並得到上司充分的尊重和支持，而非單純的命令與控制，對於許多管理者而言，他們就被貼上了「難管」的標籤。

有中國網友爆料，公司曾開除一名效率較低又不服管理的00後員工，卻捲進勞資糾紛，因此設立了一個「新一代部門」，把所有00後員工統一編入，所有公司規章、工作內容都不變，但特別強調「按規矩行事」，若遲到、早退、曠職，當薪水小偷、未按時完成工作等都有處罰，連請假不提前、不服從工作安排也在懲處黑名單內，沒有通融的餘地。

《cheers快樂工作人》雜誌在2021年Z世代管理報告指出，面對這群早熟、拒絕服膺威權和傳統框架的Z世代，要了解他們的工作觀才能有效領導。00後工作目標不僅為了生計，更想知道「為何而戰」，主管們在交辦任務時，要賦予明確的目標，過程必須耐心教導、循循善誘，才能「投其所好」進行有效激勵。

No.3 工作滿地是，不開心秒換老闆

遷就工作，因為怕失去工作，這恐怕就是職場人最真實的血淚心聲。不過，現在00後的年輕人，在工作心態上更加勇敢，因為追求個人興趣和生活質量，不把工作當作唯一的依靠，只要遇到不開心的事情，不用等被老闆換掉，就果斷選擇「換掉老闆」。

許多網友討論都指出，00後目前大多還是社會新鮮人，畢竟還年輕，相同條件的職位到處都是，不怕找不到工作，甚至有很多人毅然決然「裸辭」，還沒找到下一份工作，就直接辭職休息，這在過去幾代人中是較為罕見的情況，也表現出00後更加重視「個人幸福感」，而非忠誠於公司。

在跨國線上學習平台TalentLMS調查中顯示，管理這些Z世代要注意的三個重點，包含「真誠與敢言」、「重視彈性和授權」、「關懷的辦公室文化」，一份沒有說謊欺騙、給予充分發揮彈性、友好和諧的工作，才能留住他們的心。

No.2 每天準時閃，反正別叫我加班

記得等主管下班再走、別太早離開會被盯上……這些叮嚀勸告，相信許多上班族都聽過，因此許多人時間到了往往不會直接走人，要等到前輩下班才能離開公司，或者手上事情太多，經常留下自主加班完成。不過，對於現今的00後新進員工而言，既然規定好上下班時間，彼此就遵守承諾，一來不違背公司規定加班、二來不做沒錢的付出，下班了就趕緊離開，剩下的明天再來做。

知名暢銷職場作家洪雪珍曾表示，「準時下班，不需要任何理由！」她提到，韓國八年級生追求的不見得是升遷，寧願準時下班，然後下班後做斜槓，來追求工作與生活的平衡，還能發展自己的微事業賺取第二份收入。

事實上，這個想法與多數的00後不謀而合，準時下班是基本權益，沒有灰色模糊空間。有Z世代網友提到爭取成功的案例，因拒絕參加公司安排的加班，被主管臭罵，但他堅決認為加班不該成為職場常態，最終，公司調整政策，以適應新一代員工的需求。

No.1 躺平不負責，不求升遷求平安

你聽過「躺平文化」嗎？以低欲望、低壓力的方式面對人生，拒絕過度拚命追求高成就，這就是00後心中的信念。高壓社會環境之下，龐大工作壓力與房價成本令年輕人難以承受，即使努力工作也很難達到預期的生活水平，不如放過自己，追求心靈的平靜快樂，這種價值觀的轉變，讓00後不再單純關注物質與名聲，更回歸精神滿足層面，希望藉此獲得真正的幸福。

美國新聞媒體《商業內幕 Business Insider》採訪報導Z世代、千禧世代不想升遷的2大原因，出自對管理階級的不信任，以及對工作生活平衡更感興趣。眼看其他職場打滾多年的前輩努力爭取晉升，總是對職場表現患得患失，工資卻與責任壓力不對等，00後是不想當主管、不想背責任，正因為看重生活質量和精神自由，不追求傳統意義的成功，對他們來說，工作是為了享受生活，而非讓工作吞噬生活。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月07日至2024年07月05日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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