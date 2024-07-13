老闆喊不出口！女同事英文名「太甜」 內行人曝地雷：容易誤會

你的公司有規定要取英文名字嗎？一名男網友分享，近期公司來了一位女同事，但她的英文名字叫「Honey」，結果不只自己，連老闆都叫不出口，好奇是否該請她換一個英文名字？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，公司來了一位新人女同事，不過她的英文名字叫「Honey」，自己跟老闆都覺得尷尬而叫不出口，好奇詢問「是不是該請她換個名字？」。

貼文一出後，不少網友覺得叫「Honey」不合適，紛紛表示「跟她說Honey不是英文名字，在國外只有在夜店才會有人叫Honey，請她改名不是要取笑她，是怕她被取笑」、「如果會跟客戶接洽業務，還是建議她改名吧，比較正式，也不會被有心人吃豆腐，可以改成比較相近發音的Hanni」、「我有遇過同事叫Sweety，也是很尷尬」。

不過，也有部分網友覺得叫「Honey」沒不妥，紛紛回應「不會啊，我有個朋友也叫Honey，她中文名叫田Ｏ（音似甜心），一點也不為過啊」、「我同事的姓氏就是Honey」、「我小時候英文名就是叫Honey」。

此外，還有內行網友指出，聽起來很甜的英文名字，像是「Honey、Sweetie、Candy、Sugar、Baby」都是特殊行業女性的藝名，建議一般女性避免使用這些英文名字，避免引發其他聯想。