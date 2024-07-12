快訊

林士傑遭槍殺案新進展！警在高雄仁武逮捕1男子 疑似口罩男落網

遭同事議論「是不是大小姐」她突現身回應 反轉結局獲全網讚

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露，公司有同事認為她每天都打扮得很漂亮，身上的香水味聞起來很高級，便私下討論她「到底是不是大小姐」。示意圖／ingimage
原PO透露，公司有同事認為她每天都打扮得很漂亮，身上的香水味聞起來很高級，便私下討論她「到底是不是大小姐」。示意圖／ingimage

部分民眾較注重個人形象，只要出門就會稍作打扮。一名女網友在Dcard透露，公司某位同事認為她每天都打扮得很漂亮，身上的香水味聞起來很高級，便私下討論原PO「到底是不是大小姐」，讓她忍不住出面回應，沒想到結局竟出乎意料。

原PO以「被同事誤認為大小姐」發文稱，她屬於下班到點就離開公司的人，跟同事們算是點頭之交，而某天自己因為肚子痛，在公司廁所待比較久，便意外聽到門外有人正在議論她，「到底是不是大小姐」。

原PO指出，同事們認為，她每天都打扮得漂漂亮亮、背不同的包包，就連身上的香水味也聞起來十分高級。在聽到其他人討論不久後，原PO便決定從廁所走出來，輕鬆地說「包包幾乎都淘寶買的，每一個都才三四百塊而已」，打扮自己也是一種打起精神的方式，並邀請對方未來可以一起去逛街。

當下該名同事對原PO的態度感到震驚，立刻與她相約週五逛街，兩人更在之後成為了好朋友，最後原PO幽默表示，「還是鼓勵大家不要隨便在廁所跟茶水間亂碎嘴，因為你不知道廁所裡面走出來的會是什麼」。

貼文底下，許多網友稱讚原PO的應對方式，「妳EQ真好，要是我就不會廢話一堆，直接跟她們說『關妳屁事』」、「我覺得妳脾氣超好誒，整個人就超善良的」、「好會應對，好厲害」、「妳的EQ真的很高，而且很勇敢直接跟對方講清楚！不然憋在心裡反而不舒服」。

還有許多人分享類似經驗，「之前裸辭後，跟前同事聚餐，其中一個直接當面說『肯定家裡很有錢，不然怎麼敢裸辭出去玩...』」、「我唸書的時候，喜歡每天去7-11買糖果吃，也被當有錢人，後來跟班上同學四人組隊比賽，有拿獎金，他們偷偷平分我的獎金」、「我以前還被公司老闆以為是家裡很有錢的大小姐」、「我也被人誤認為是什麼嬌貴女子，但其實我很粗魯，而且回家是個不修邊幅的電動宅女」。

Dcard 同事 廁所 淘寶 老闆 裸辭

延伸閱讀

到離島玩見路邊機車椅墊全掀開 內行人秒懂：車行老闆有交代

又有變態！日男家藏逾4000雙室內鞋 闖熊本2小學「偷鞋」遭警逮

資歷僅1年就跳槽！她開出期望月薪6萬 自信滿滿吐5個字秒錄取

不同人介紹…他兩次相親都遇同一女生 苦笑：再有第三次就結婚

相關新聞

遭同事議論「是不是大小姐」她突現身回應 反轉結局獲全網讚

部分民眾較注重個人形象，只要出門就會稍作打扮。一名女網友在Dcard透露，公司某位同事認為她每天都打扮得很漂亮，身上的香水味...

資歷僅1年就跳槽！她開出期望月薪6萬 自信滿滿吐5個字秒錄取

面試是求職者進入職場或一家公司的第一道關卡，為了獲得雇主青睞，都會盡力表現最好的一面。有一名女網友表示自己只有一年多的工作經驗，跳槽到其他公司時，透露期望的薪資是月薪6萬多，對於人資的質問，她信心滿滿地回答了5個字，就順利錄取了。

62%上班族曾在颱風天被要求上班 最命苦是「這三行業」

時序進入下半年，隨著颱風季的到來，風雨無阻出勤的勞工朋友們，曾有過多少心酸史？ 根據yes123求職網12日發布的最新調...

意外得到颱風假 83%上班族竟優先做這件事

每逢颱風來襲，各地方政府首長對於要不要放颱風假，都面臨天人交戰，yes123求職網「颱風天出勤與勞資防災計畫調查」結果顯...

錄取後被要求交一堆資料秒走人 眾人見其中一項：管太多了吧

找工作被錄取後，通常都要繳交一些資料給公司，不過有一名網友透露新公司除了要他填寫個人資料外，還要寫一些協議書、保密書，甚至還要聯徵，讓他覺得很麻煩，還沒開始上班就立刻放棄報到。

面試科技業沒準備簡報下場有多慘？ 網友：等著被電爆

暑假期間是企業延攬人才的高峰，其中資訊科技業已經超過五年，成為新鮮人最想進入的產業，為了投入資訊科技產業，有網友po文希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。