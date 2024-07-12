遭同事議論「是不是大小姐」她突現身回應 反轉結局獲全網讚

部分民眾較注重個人形象，只要出門就會稍作打扮。一名女網友在Dcard透露，公司某位同事認為她每天都打扮得很漂亮，身上的香水味聞起來很高級，便私下討論原PO「到底是不是大小姐」，讓她忍不住出面回應，沒想到結局竟出乎意料。

原PO以「被同事誤認為大小姐」發文稱，她屬於下班到點就離開公司的人，跟同事們算是點頭之交，而某天自己因為肚子痛，在公司廁所待比較久，便意外聽到門外有人正在議論她，「到底是不是大小姐」。

原PO指出，同事們認為，她每天都打扮得漂漂亮亮、背不同的包包，就連身上的香水味也聞起來十分高級。在聽到其他人討論不久後，原PO便決定從廁所走出來，輕鬆地說「包包幾乎都淘寶買的，每一個都才三四百塊而已」，打扮自己也是一種打起精神的方式，並邀請對方未來可以一起去逛街。

當下該名同事對原PO的態度感到震驚，立刻與她相約週五逛街，兩人更在之後成為了好朋友，最後原PO幽默表示，「還是鼓勵大家不要隨便在廁所跟茶水間亂碎嘴，因為你不知道廁所裡面走出來的會是什麼」。

貼文底下，許多網友稱讚原PO的應對方式，「妳EQ真好，要是我就不會廢話一堆，直接跟她們說『關妳屁事』」、「我覺得妳脾氣超好誒，整個人就超善良的」、「好會應對，好厲害」、「妳的EQ真的很高，而且很勇敢直接跟對方講清楚！不然憋在心裡反而不舒服」。

還有許多人分享類似經驗，「之前裸辭後，跟前同事聚餐，其中一個直接當面說『肯定家裡很有錢，不然怎麼敢裸辭出去玩...』」、「我唸書的時候，喜歡每天去7-11買糖果吃，也被當有錢人，後來跟班上同學四人組隊比賽，有拿獎金，他們偷偷平分我的獎金」、「我以前還被公司老闆以為是家裡很有錢的大小姐」、「我也被人誤認為是什麼嬌貴女子，但其實我很粗魯，而且回家是個不修邊幅的電動宅女」。