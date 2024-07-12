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資歷僅1年就跳槽！她開出期望月薪6萬 自信滿滿吐5個字秒錄取

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO工作1年多就跳槽其他公司，甚至還大膽開出期望月薪6萬多元，面對人資質問，她也信心滿滿地說「自己很強」。 示意圖／ingimage
原PO工作1年多就跳槽其他公司，甚至還大膽開出期望月薪6萬多元，面對人資質問，她也信心滿滿地說「自己很強」。 示意圖／ingimage

面試是求職者進入職場或一家公司的第一道關卡，為了獲得雇主青睞，都會盡力表現最好的一面。有一名女網友表示自己只有一年多的工作經驗，跳槽到其他公司時，透露期望的薪資是月薪6萬多，對於人資的質問，她信心滿滿地回答了5個字，就順利錄取了。

這名女網友在《Threads》發文表示，自己在某工作做了1年多的時候，跑去應徵其他公司的「UI/UX設計師」，在面試時主動開出理想薪資是月薪6萬多，人資委婉地問她「因為妳目前資歷只有一年多，想了解為什麼妳認為妳值得這個薪資呢？」原PO相當有自信地回答：「因為我很強」，也因為這句話，讓她最後錄取了。對此，原PO也想問大家，「面試時講過最狂的一句話是什麼？」

不少過來人也分享經驗，「我說『我很缺錢』，結果還真的錄取了」、「老闆問：『說一個要錄取你的理由』，我說：『反過來說吧，給我一個要幫你工作的理由』，我後來有錄取了」、「我也講過這句話『我很強』，結果早上面試，下午報到，然後老闆想到就會虧我第一次初見面我有多狂，他有多喜歡」、「很久以前去面試一個完全不熟悉的產業，對方問：『你什麼都不會，語言能力又不好，我為什麼要請你？』我回：『我很會學哦，像海綿一樣。』，兩天後被通知錄取了」。

也有網友認為只是嘴巴講講卻沒實力，最後糗的是自己，「也剛好是真的妳很強被主管認可，有些人在HR&主管眼裡可能只有嘴巴很強」、「前公司錄取一位工程師，面試時很狂的說自己是世界上第一個xxx的人，講的自己很厲害，結果在工作表現很糟，我們給他的綽號叫『No.1』」。

人資 月薪 跳槽 面試

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