人資說不用簡報？面試科技業沒簡報 網：等著被電爆

暑假期間是企業延攬人才的高峰，其中，資訊科技業已經超過5年成為新鮮人最想進入的產業，為了投入資訊科技產業，有網友po文希望增加經驗值，詢問前輩要怎麼準備，才能提高雀屏中選的機率。

網友詢問「人資通知面試時說不需要準備簡報，當天主管卻問有準備什麼資料嗎？還好有把簡報放在雲端，有驚無險差點被人資害到，不知道準備簡報是不是科技業的慣例？」，儘管有網友回覆「如果主管沒要求，反而多做多錯」，但多數前輩一面倒，「不做簡報等死」、「我主管說過，如果面試者什麼都沒準備，會直接刷掉他」、「科技業超多都要看投影片 根本標配」，也有網友從務實的角度分析，「簡報是要放大自己的優點跟能力，引導面試官，主動權在你。什麼都沒準備，才會被問爆」、「做簡報，把面試節奏掌握在自己手上才是正解，你沒準備才會被天馬行空亂問」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，面試前準備簡報不但表現出對職務的重視，也可以幫助面試主管快速了解求職者過去的研究方向、執行過的專案成果，以及掌握重點的能力。科技業重視實作，部分企業還會有白板題，藉以鑑別求職者在面對問題時的思考邏輯與溝通能力，確保找到與企業文化相符的求職者，因此考前的準備與現場的應對進退，都是影響錄取與否的關鍵。

曾仲葳表示，目前1111人力銀行資料庫中有超過14萬筆科技業的工作機會數，有意投入科技產業的求職者，可以多方了解不同職務的專業職能與面試技巧，在面試前做好萬全準備。