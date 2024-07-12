62%上班族曾在颱風天被要求上班 最命苦是「這三行業」

時序進入下半年，隨著颱風季的到來，風雨無阻出勤的勞工朋友們，曾有過多少心酸史？ 根據yes123求職網12日發布的最新調查顯示，有高達62%的上班族曾在颱風天被老闆、主管要求去上班。

由於夏天常有颱風、豪大雨，使得上班族經常關注「停止上班」的報導。不過俗稱的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，其實僅是針對公務人員，才有「停班且有薪資」的狀況，一般勞工並不適用。

因此若以實務來看，根據yes123求職網調查發現，當颱風、豪雨來襲宣布停班，合計有高達80.3%的勞工透露，「曾經」照常上班過，其中又分成：62.2%「屬於被老闆、主管要求去上班」；18.1%「是主動自願去上班」。

進一步以「行業別」交叉分析，在颱風天、豪雨天，「曾經上工」比例的前五名，依序為：「大眾傳播與公關廣告」(89.1%)、「批發零售與貿易」(86.4%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(84.8%)，以及「醫護與生技」(83.3%)、「農林漁牧礦與環保生態」(81.8%)。

同時如果曾經「風雨無阻」到班過，其中又有高達73.7%的勞工透露，公司「沒有」提供防護措施；甚至還有21.3%的勞工更表示，「曾經」因公受傷過。

所幸仍有28.8%的勞工指出，公司事後「有提供」補休；以及22.6%透露，企業「有提供」雙倍薪。

相形之下，資方的態度又是如何呢？此次調查則顯示，以公司現況來看，每逢夏季颱風季，若當地政府「宣布停班」，企業因應措施當中，合計有88.2%選擇「停班」，不過又分成：52.9%屬於「停班，但照樣給全薪」；32%屬於「停班，且不給薪」；3.3%屬於「停班，但給半薪」。代表其餘11.8%的公司仍表示，「仍需到班」。

對於所謂的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，是否正式「法制化」(進入勞基法)，採「有薪假」的方式，本次調查結果更發現，有高達95.6%的勞工「贊成」；至於表態「贊成」的企業，比例也有63.3%。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然根據「相關天然災害出勤要點」規定，雇主假如要求勞工出勤，除了當天薪水照給外，「宜」加給工資，並且提供交通工具、交通津貼，不過無強制力；勞工若選擇不到班，雇主不得要求補班、記曠職；只是雇主因勞工未到班，而要扣薪、不給薪，也不算違法。

楊宗斌不忘提醒勞工，若覺得風雨天上班，可能有危及生命安全的風險，可向雇主說明之後，行使所謂的「退避權」不出勤；企業方面不得強迫，到班與否必須徵得勞工同意；最後也建議雇主，考量人員辛苦出勤的情況下，應該加發津貼補償。

當公部門宣布該縣市是否放「颱風假」，若以上班族立場來看，「比較支持」的時間點：有85.6%認為「前一天的晚上十點(含)前」；也有14.4%認為「前一天的晚上十點過後」。

而且每逢颱風來臨前的下班日，有84.4%的勞工表示，會到賣場提前準備「食物、水」；還有64.1%指出，也會提前準備「防災用品」。

另外在可複選狀況下，假如颱風天不用上班，「在家或室內活動」主要依序有：「睡覺補眠」(83.1%)、「用電腦或手機上網」(75.1%)、「看電視新聞」(60.2%)，以及「忙家事」(47.5%)、「看電視節目」(46.5%)。

其他颱風天停班時的活動，又分別為：「和朋友、情人聊天」(38.9%)、「聽音樂」(30.5%)、「打電動或玩桌遊」(29.6%)，以及「看書」(28.5%)、「運動、健身」(17.7%)。

上述「颱風天出勤與勞資防災計畫調查」，是由yes123求職網於2024年6月26日到7月9日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且有正職工作的會員，有效問卷共1,310份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%；至於企業部分，有效問卷共1,037份，信心水準為95%，誤差值為正負3.04%。