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錄取後被要求交一堆資料秒走人 眾人見其中一項：管太多了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨新公司要他繳交一堆資料，甚至還要聯徵，讓他覺得很麻煩，放棄報到。示意圖／Ingimage
原PO抱怨新公司要他繳交一堆資料，甚至還要聯徵，讓他覺得很麻煩，放棄報到。示意圖／Ingimage

找工作被錄取後，通常都要繳交一些資料給公司，不過有一名網友透露新公司除了要他填寫個人資料外，還要寫一些協議書、保密書，甚至還要聯徵，讓他覺得很麻煩，還沒開始上班就立刻放棄報到。

這名網友在Dcard發文表示，最近被一間小公司錄取，給的月薪是3萬2，不過報到前卻要求他去公司寫一大堆個人資料、協議書、保密書之類的。原PO說原本以為只要繳交前一間公司的離職證明和半年內的體檢報告就好，沒想到還要交勞保投保明細，甚至還要去聯徵，讓他覺得非常麻煩，立刻果斷放棄。

原PO說如果只是純行政職就算了，但這份工作有時還要外出，「難怪一直看到這職缺在徵人，如果是大家，會放棄報到要交一堆資料的工作嗎？」

貼文引起熱議，「大公司的話就會給，因為大公司對未來跳槽滿加分的。若小公司的話，不會想去，有一些大公司甚至還要找保人或是繳人事擔保險呢」、「要簽奇怪約的一律不去」、「遇過家族大企業（建材有名的），入職要求其親屬簽員工本人的保人單，馬上落跑」、「之前也錄取過32000的工作，繳交資料林林總總，加公司要簽章的資料，總共有二十幾樣，還要投保明細，果斷不去」、「我看過某美語要求櫃檯行政助理簽放棄訴訟書，還要一個直系親屬或旁系兄弟姐妹當保人的契約，感覺根本在簽奴隸制本票」。

有網友對於原PO被要求聯徵感到不解，「拉聯徵？是在銀行工作？」、「為啥要聯徵？管太多」、「離職證明、體檢報告、保密協議、勞動契約這都合理，我從沒聽過拉聯徵的？你應該是搞錯了吧？」、「聯徵到底要幹嘛？第一次聽到要聯徵的」、「聯徵跟投保資料過於隱私了吧」。

原PO回應表示自己應徵的不是銀行業，而是社宅的物業，有內行人對此解釋聯徵的用意，「看你有無欠款，有些職位有可能碰到錢，如銀行業、保全業等等，怕你缺錢捲款而逃，會特別要求調閱聯徵，有的甚至每年都要調閱一次」。

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