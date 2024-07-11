老公和3位前同事聚餐…會計「被欠薪1年」還在職 她傻眼：太強大了

職場上會遇到形形色色的人，若身邊有位能力好又好相處的同事是一件相當幸運的事。一名妻子和丈夫聊天，提到丈夫要和三位前同事敘舊聚餐，「一個比一個還強」，其中一位甚至還留在前公司工作，是一位「超越不了的厲害前同事」，引起網友熱烈討論。

一名人妻在Dcard「工作板」發文，最近老公要和前同事相約敘舊聚餐，由於前公司經營不善而倒閉，因此只留一位會計，老闆是香港人，長期不在台灣，所以需要會計在台灣處理後續事宜。老公表示，聚餐的3位前同事「一個比一個強」。

第一位是業內平面設計師，他離職後繼續待在業界，老公現在公司的文書都是請他設計的，之前還曾接過婚攝的工作，是個滿厲害的人。第二位是擅長經營管理的台大前上司，他能力好又學歷頂尖，現在在哪就職就不清楚了。第三位則是「可以一年不領薪水的終極社畜」，也就是上面提到沒被資遣的會計，自從公司解散後她就沒領過薪水，但辨公室仍還健在沒有退租，薪水也積欠了一年，令原po相當震驚，「她居然都沒有離開那間公司」。

原po也表示，若是自己兩個月沒領到薪水就會走人了，但對方居然可以一年不領薪水，不禁直呼「這真的太強大了…」。

網友紛紛表示，「薪水欠一年還敢揪敘舊啊」、「這是你老公副業漫畫/小說的人設嗎」、「感覺老公在說謊」、「有些人上班是為了正常作息、身體健康，會計表示：無人免費用辦公室、冷氣吹到爽，哪邊找」、「怎麼突然讓我想到我的公司」、「公司經營不善會不會跟那位會計有關，所以可以一年不領薪水」。