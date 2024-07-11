職場上有想法是好事嗎？他怨「公司較需要機器人」 過來人建議：別越界

進入社會後有不少需要注意的地方，在職場上才能生存。一名網友認為，在職場上自我意識較強的人不太受到公司重視，相反地，公司只需要服從指令的員工，因此他好奇，「在職場有自己的想法是好事嗎？」，引起不少熱烈討論。

一名網友在Dcard「工作板」發文，他認為通常在職場上自我意識比較強的人比較不待見，公司只需要員工服從指令，不管內容合不合理、是否在工作範圍內只要做就對了，交代做什麼只要回答好就對了。若有表現出抗拒的樣子，就會被貼上「態度不好」的標籤，「有時只不過是在想為什麼而已？」，但很顯然，理由一點也不重要。他表示，公司比較需要的是機器人，不會有自己的意見，還能把事情做得完美，「不像人類還會有自主的想法」。

原po曾聽某位主管說過，員工要以公司的立場為出發點，維護公司和消費者的利益，不要只想到自己。或許不少上班族已經養成無條件順從的樣子，但還沒完全捨棄自我的人，偶爾還是會迷惘，「不是不想做，只是如果要配合所有不合理的要求，真的能甘願把吃苦當吃補嗎？」，於是他想詢問大家的建議。

網友紛紛表示，「要看職缺，如果妳要企劃組我覺得OK，但如果妳是有SOP作業的就不太好」、「跟職位也有關係，依自己的薪水層級做事不要越界，而且還要防主管、同事拿著妳的想法去邀功」、「妳需要的是換一家公司，願意傾聽他人想法的公司文化」。

有不少網友有共鳴，「會想這些真的很正常，我也經常這樣想，工作時是一個人格，下班後又是另一個人格，當主管又在靠北的時候，不會跟他硬碰硬，會擺出：好窩好窩你說的都對的態度，盡自己本份完成自己份內工作就好，畢竟又不是他發薪水給我」、「年輕時公司總是說要有自己想法，我信了，開案時都努力提出好的改善建議，結果全都交辦給提出的人做，幾次後我熱情也被消滅了，真的是有能力的做到死」。

有網友則認為，「不缺錢妳要怎麼想都行，缺錢就不會胡思亂想，年紀越大夢想越小，很有想法不想被控制，那就自己創業吧」、「有些情況就是，妳不是什麼重要的角色，值得主管跟妳好好解釋，一直把自己看得很重要，會很辛苦的」，如果有主管有意願讓妳知道為什麼，那他會帶人所以願意說，讓妳用另一個視角看到事情相對完整的面貌或她覺得妳是可造之才，所以提前講，讓妳能用另一種角度看到事情的推動，這些全部都會成為未來做主管去下命令的養分。