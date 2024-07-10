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AI取代好多工程師？網友曝科技巨擘裁員內情 同業揪盲點

聯合新聞網／ 綜合報導
自ChatGPT問世後掀起全球AI浪潮，但也讓許多行業擔心，未來某天自己的工作是否將被AI取代。示意圖／ingimage
自ChatGPT問世後掀起全球AI浪潮，但也讓許多行業擔心，未來某天自己的工作是否將被AI取代。示意圖／ingimage

ChatGPT問世後掀起全球AI浪潮，除了相關產業蓬勃發展，更多的是引起其他行業擔憂，未來是否工作將被AI取代？一名在科技業任職的網友於Dcard發文，他指出雖然公司股價創新高，但近2年仍有許多職員被AI取代，擔心未來某天飯碗不保，但有同業指出盲點，認為AI取代工程師「還有一大段路要走」。

一名網友在Dcard以「AI真取代了好多工程師」為題發文，他表示自己任職於FAAMG（Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google）其中一家科技巨擘，原PO直言「AI僅是工具無法取代有技術的工程師」的觀點是錯誤的。

原PO提到，雖然自己公司股價創新高，但近2年仍選擇裁員，「越來越多部門被收掉，同事一個個被GPU取代」，人力需求也因AI下降許多，讓他擔心「不知道什麼時候換我們部門被收掉」。

貼文曝光後引起鄉民討論，「工程師發明AI消滅工程師」、「AI能取代冗員很正常吧」、「也算好事吧？如果政策跟得上的話，說不定若干年後人們就能天天窩在家裡把社會發展都交給AI」。

但也有科技業同行鄉民不認同原PO觀點，一名自稱在Google任職的網友表示，企業很愛以AI當作裁員理由，「因為裁員同時可以對外釋放出自己公司AI應用有成，吸引投資」，但他話鋒一轉，表示現階段AI連簡單的程式都無法處理，「至少在Google身邊的部門還看不到工程職被AI取代的一天」。另一名同在FAAMG的網友表示，現在的AI好用但還不足以讓人砸重金使用，他更指出AI在沒有人力輔助下基本上還是無用的東西，「要取代有技術的工程師，還有一大段路要走」。

面對網友熱烈討論，原PO補充寫道，並非AI已經比工程師還會寫程式，而是公司選擇將資源投入發展AI，「不賺錢的部門就果斷收掉」，導致許多部門的人被裁員。

AI Dcard 人力 工程師

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