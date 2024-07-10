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身障者就業不易 伊甸基金會籲補助雇主修無障礙空間

中央社／ 台北10日電

國內身心障礙者勞動參與率僅遠低於一般人。伊甸基金會指出，就業輔導員介入、職務再設計都有助其穩定就業、立足社會；補助雇主修繕無障礙空間，也有助降低聘僱門檻。

今年52歲的惠如，因為出生時缺氧導致右手功能缺損，找工作連連碰壁，就算找到工作也難久待。20年前她進入伊甸基金會庇護洗衣店，接受工作態度、情緒管理、人際溝通等訓練，如今從乾洗到整燙，店內大小事都難不倒她，還能教導同事如何摺疊和服、韓服等特殊服飾，儼然是當家助教，也交到不少朋友。

根據勞動部資料，一般民眾勞參率近6成、失業率約為3.34%。但民國108年「身心障礙者勞動狀況調查」發現，15歲以上身心障礙者勞動參與率僅20.7%，失業率達8.1%；其中近9成失業者渴望被僱用，即便進入職場身障者平均薪資有低於一般人薪資的7成。

伊甸基金會副執行長何天元指出，身障者常因反應較慢、人際關係應對能力較弱，在就業時遭遇雇主或同儕歧視，但其實透過就業輔導員的介入，媒合身障者興趣、能力與職場需求，加上職務再設計，就能提高身障者的就業穩定性。

「身心障礙者就業不只是就業、賺多少錢，他們也與我們一樣，想靠自己的努力，在社會立足」，何天元說，除了庇護性職場，也盼身障者能進入一般競爭性就業市場，讓身障者有更多選擇，也獲得成就感。

政府能如何協助讓職場對身障者更友善，何天元說，經觀察，國內不少就業空間確實環境比較老舊，缺乏無障礙設施，雇主也於此遇到困境，呼籲政府針對願意聘僱身障者的企業，提供無障礙空間修繕補助，降低聘僱門檻，可能比處罰更有效。

伊甸基金會身心障礙者服務計畫今年以「身障貧窮」為主題，盼大眾看見身心障礙者的生活窘境與需求，因社會無法包容理解、制度無法接住需求，導致生活、就業、就醫、就學，以及文化休閒、人際互動等陷入匱乏困境，期盼社會大眾與伊甸攜手，支持身心障礙者好好過日子，預防貧窮。

勞動部 失業 職場 薪資 身障者

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