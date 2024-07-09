求職者面試提問「教育訓練」 公司人資竟嗆1句惹怒全網

許多人在面試時，會詢問公司不少問題，來了解公司未來的制度、福利與計畫，不過有位求職者指出，她在面試某科技大廠時，對方人資說「公司不是來學習的地方」，指出沒有任何教育訓練，讓原PO直言「整體感覺有夠差，福利也沒有介紹，都要我一項一項問」。對此，多數網友不認同該人資發言，表示「公司本來就是一個學習的地方」。

一名女網友在Dcard發文表示，她面試了一間科技業大廠，人資到了現場才開始看履歷，任何福利都沒有介紹，反而要讓她一項一項問，其中更讓原PO生氣的是人資告知「公司不是來學習的地方」，相當於沒有任何培訓課程、教育訓練。對此，原PO好奇「大家對於『公司不是來學習的地方』這句話的看法？」

她指出，自己很不喜歡這種說法，公司要用人卻不訓練對方，正常畢業生本來就是初期需要進公司學習，來了解產業面、產品等專業知識。

文章曝光後，有網友回應「公司本來就是一個學習的地方，不然一進去待到退休，什麼都不用去提升嗎？新的科技軟體不需要學？」、「本來就要教育訓練阿，這樣也會讓新人快速進入狀況」、「之前待過的公司面試時說喜歡白紙，可以來試試，結果進去後不教，直接上戰場，出錯就抓出來罵，說公司不是學校，不是來學習的，要學工作內容就下班或是週末來學，還不支薪，而且要老鳥教，也不給老鳥薪水，根本沒人要想教，反正新人來一個走一個，個人覺得這種體制不完善的公司多少還是有點問題的」、「我一直把公司當作學習場，大小公司都去過，通通都在學」、「沒有經驗，哪來的老鳥」。

也有人表示，「換位思考，老闆聽到你是來學的，會很幹，付錢給你學會，然後跑掉，一定不爽的呀。資方會希望有經驗能舉一反三，沒經驗自己做不懂再問」、「你可以學，但不要到處講，這就是社會」、「（公司不是來學習的地方）這句話用在需要即戰力的公司就蠻合理的」。