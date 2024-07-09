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漂亮姐姐！她讚新同事「像極了謝金燕」10年零桃花嘆可惜 網：金城武也這樣啊

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名網友在論壇Dcard上以「閒聊 美貌只能在辦公室裡凋零」為題發文，她表示，他們辦公室來了一個單身多年的新人姐姐，長得有點像謝金燕的類型，讓她覺得像這樣的漂亮姐姐只能對著電腦螢幕凋零，好可惜！貼文一出，意外掀論戰，有網友回應：「金城武也這樣啊。」

原PO指出，這位姐姐身高約155，已經工作十年了，目前是單身狀態。她跟原PO透露，她的生活就是辦公室、租屋處兩點一線，所以零桃花。原PO覺得這麼漂亮的女生，每天只有辦公室大約十五人能看到，實在好可惜呀！

於是原PO忍不住想問「你們辦公室也有很好看的男生/女生嗎？」原PO認為像這樣的美貌只能對著電腦螢幕凋零，實在太浪費啦！

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「你是吃飽太閒」、「零桃花是她自己的選擇」、「可惜什麼？長得漂亮就應該展示給大家欣賞是什麼商品嗎？」、「好好笑，你同為女生卻把美麗的女生當作商品，什麼叫太浪費了，人家單身好好的要你管？」、「她都不可惜了，你幹嘛覺得可惜」。

不過，也有不少網友表示「有喔，這種女生蠻多的，我親戚就有這種，她很漂亮，也待在同一個工作十年了，工作上也有人追求，但桃花不是說有人追的就是桃花，遇到不喜歡的還是等於爛桃花」、「我覺得可能剛進來，不太會說實話，畢竟上班好同事，下班不認識，無需跟你講太多，私下可能不是你看到的那樣」、「工作10年，算大學畢業就出來工作的話現在也32、33歲了，而且真的漂亮的話，之前公司或是路上、捷運公車一定有搭訕者」、「但人家搞不好沒差，只想要簡單過生活」、「金城武也這樣啊」。

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