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新創公司請1天假扣薪8000元！OL傻眼控：老闆擅自調價

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己應徵一份月薪3萬5的辦公室工作，沒想到第一個月因為沒達到全勤，被扣2千元，第二個月一樣沒有達到全勤，但竟然被扣8千元，讓她超傻眼。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己應徵一份月薪3萬5的辦公室工作，沒想到第一個月因為沒達到全勤，被扣2千元，第二個月一樣沒有達到全勤，但竟然被扣8千元，讓她超傻眼。示意圖／Ingimage

你的公司也有設定「全勤獎金」嗎？一名女網友分享，自己應徵一份月薪3萬5的辦公室工作，沒想到第一個月因為沒達到全勤，被扣2千元，第二個月一樣沒有達到全勤，但竟然被扣8千元，讓她超傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「全勤8000」為題，指出自己近期應徵一份新創品牌的辦公室工作，月薪3萬5但未簽訂合約，實際領薪水後，第一個月被扣2千元，第二個月被扣8千元，詢問會計後得知理由是「沒有全勤」，且老闆擅自把全勤獎金提高到8千元，讓她相當傻眼。

這名女網友進一步說明，公司規定除了上下班打卡外，午休12點後、13時5分前也都得打卡，否則就扣500元。另外，遲到、事假、病假也都會扣薪，當月就不算全勤。

貼文一出後，不少網友力勸向勞工局檢舉，紛紛表示「可以直接打電話給勞工局，幾分鐘就解決了」、「妳遇到慣老闆了，三十六計走為上策，果斷離職去勞工局舉報！」、「第一次看到全勤8千元的，這老闆是個狠人，妳直接檢舉了」、「恭喜你賺一波！老闆留一個大證據，跟他談談的時候，記得叫他補償妳多一點薪水，不然就去檢舉他」、「違法確定，直接上勞動局網站線上檢舉」。

勞工局 慣老闆 月薪

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