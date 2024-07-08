Z世代都搶著做！畢業生最嚮往的3大夢幻職業 意外連社群小編也上榜

剛走過離情依依的畢業季，許多閃耀青春光芒的精彩時刻，仍縈繞在腦海中，無論是考前的熬夜Ｋ書，或球場上廝殺的汗水，還是參加社團的自我實踐，在步出校園的瞬間，都凝聚成永遠的珍貴回憶。畢業不是結束，而是下一個夢想的開始，每位畢業生心中都有屬於自己的職涯藍圖，透過人力銀行的新鮮人夢幻工作調查，結果發現Z世代認定的理想職業已經跟過往大不相同。

Z世代最嚮往的夢幻職業 高薪和新興職業同樣受歡迎

麥香提供

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

所謂的「Z世代」是泛指2000年後誕生的年輕人，他們正是準備投入職場的生力軍。以往最受歡迎的三師職業(醫師、律師、老師)和公務員，不一定是Z世代渴望的夢想職業，因為年輕的Z世代跟前幾個世代相比，更靈活有創意，對於重複性或枯燥的工作內容接受度較低。根據yes123求職網5月份公布的資料顯示，男性最夢幻的職業排行榜前三名分別是「YouTuber」、「電競選手」、「工程師」，網友表示「工程師哪裡夢幻」、「基於喜歡打電動想靠這行吃飯的邏輯吧」、「至少都是有機會高薪的職業，有這種夢還不錯」；女性則為「作家」、「社群小編」、「YouTuber」，網友認為「圖文作家還差不多！那種連載漫畫家哪裡夢幻」、「年輕人都想做光鮮亮麗的工作」。由此可看出，Z世代的年輕人不一定只追求高薪，反而近年新興的社群平台相關工作更受歡迎。



《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統的調查結果（日期：2023/06/05~2024/06/23），「Z世代夢幻職業」近一年探索概念出現「工程師」、「空服員」、「社群小編」等語詞，網友表示，「工程師是高薪酬、高社經的代名詞」、「新竹理工畢業的很多都去了台積電」。而形象光鮮亮麗的空服員也是不少人心中的夢幻職業，除了薪水優渥、福利好，還能到處環遊世界，實現一邊工作一邊「周遊列國」的夢想。另外，隨著IG、YT、TikTok各種社群的盛行，社群小編這項新興職業也異軍突起，在夢幻職業中名列前矛，Z世代從小就與網路為伍，他們善於經營自己的社群媒體，樂於在網路上與人交流、表達自己的想法，所以工作能與生活日常結合，變成Z世代喜歡的一種生活型態。

青春熱血MV獲網友共鳴 網友：這首歌就是我的青春

YT／MineShineTW

Z世代對於職涯的想望，和開創人生新階段的雀躍，這樣的畢業心情，剛好和最近網路上一支爆紅影片不謀而合，片中串連起不同的學生社團，集結百位學生活力共舞，傳遞畢業生勇敢追夢的熱情，引起不少網友的強烈共鳴，MV推出僅四週，長短影片瀏覽量已經突破110萬次。在歌詞方面，更是唱出年輕Z世代的勇敢心聲，「在黑板上寫滿了夢想」、「Yo what′s up 新鮮的明天 來杯追夢的微甜」、「邁向無限未來，全新的冒險展開」每一句都詮釋出畢業生對於自己未來的期許，心中構築的美好夢想彷彿觸手可及，也為大家「一起努力 邁向未來」的追夢行動，給予最暖心的鼓舞。

鼓勵Z世代勇敢追夢 邁向無限未來

截自 YT／MineShineTW

截自 YT／MineShineTW

追夢的路上，除了勇敢，還需要堅持，而堅持從來就不是一件容易的事。但麥香多年來從不間斷，每一年的畢業季都堅定地與學生們肩並肩同行，並以不同的MV陪伴畢業生寫下最絢爛的一頁，為所有畢業生獻上祝福，活出自己最想要的模樣，「一起邁向 無限未來」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月05日至2024年06月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Z世代夢幻職業』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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