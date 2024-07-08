她上班第一天慘遭開除！超瞎理由曝光 網驚：老闆在挑後宮嗎

第一天上班就被開除！一名女網友表示，前陣子去面試，剛好只有老闆娘一人，對方對自己很滿意，隔了幾個禮拜就寄送錄取通知，想不到原PO到職首日，跟老闆初次見到面後，隨即就被開除。

原PO在Dcard無奈指出，當天上班才過短短幾個小時，老闆突然把她叫進辦公室，並坦言一開始兩人沒見到面是自己的錯，現在感覺她跟想像中的樣子不太一樣，隨即請原PO離開，「我直接傻掉，他想像中的我是什麼樣子？我們今天才第一次見面欸」。

原PO不滿表示，如果要這樣，老闆一開始又為何要找老闆娘來面試，根本浪費時間，「可惜的是，這家公司的氛圍很好，一開始還很開心終於找到對的公司，因為同事每個都是天使，聽到我被開除，他們都傻眼到不行」。

貼文曝光後，底下留言也紛紛表示，「老闆是找員工還是找小三？」、「他是在挑後宮？除了這原因想不到別的」、「老闆不單純，要不要跟老闆娘講看看」、「可能妳履歷照片跟本人差很多，有滿多老闆都看長相，雖然很不公平」、「有這種老闆，離開也好」。

另外也有過來人表示，「我遇過的…上了幾天班（眼科診所），在要下班的那天叫我進去辦公室，辭退我的理由是，他的前員工要回來做，所以我的位子要還給對方」、「某天老闆的弟弟（職業好像是算命老師）來公司找老闆談事情，過沒幾天老闆娘就借機找事說我不適合，我當下就同意離職，沒想到老闆娘接著說，老闆弟弟有陰陽眼，看到我後面有跟小鬼，還說我八字跟公司不合」。