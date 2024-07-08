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8年老鳥遭新人投訴…主管也說「沒同理心」 網見態度怒：妳問題很大

聯合新聞網／ 綜合報導
在職場上，學會如何做人相當重要。圖/ingimage
在職場上，學會如何做人相當重要。圖/ingimage

職場上，學會如何做人相當重要。一名在職8年的女網友表示，她一向心直口快，沒想到卻惹得新人不開心，對方直接向上投訴。貼文曝光後，網友卻一面倒認為原PO有很大的問題。

原PO在Dcard發文表示，這名新人是頂大畢業的，有次問了一個不該問的問題，她下意識回覆：「你覺得呢？」讓對方感到相當受傷。她續指，平常新人發問前，自己都會提醒「彙整一下問題」、「要跟我討論，你要最熟裡面內容」等，這些也讓對方認為她態度不和善。

原PO表示，雖然這個新人每次跟自己討論事情的時候，並不是未經思考，但她仍認為對方每次問的問題都很蠢。另外她也說，新人還投訴自己愛把手上的工作丟過去，把人當成小弟，「他就是新人、最閒啊！不然我自己工作量那麼大，是做得完嗎？」

原PO表示，主管在收到新人的投訴後，除對她直言「妳沒有同理心」外，還要調查以前的同事們，當初離職原因跟她有沒有關聯。原PO指出，「他（新人）很聰明，找了很多文獻來指責我的行為，還跟公司說人可以培養，但人不進來，連培養都不能培養。頂大真的理論有夠多，現在的新人真可怕，講一下就投訴」。

貼文曝光後，沒想到網友一面倒砲轟原PO，「就是有這種老鳥，才讓新人覺得不適應，把沒禮貌＋不懂溝通，包裝成講話直接」、「最討厭問問題，對方回答：『你覺得呢』，就是不清楚才問啊，不然到時候做錯又要被罵」、「感覺妳帶人的口氣就超爛」、「妳被投訴剛好」、「我覺得妳的問題很大」。

也有網友建議原PO，如果工作上是「單幹」倒還好，若需要帶新人或團隊合作的話，得調整一下做法，否則可能因為不夠會做人，最後會被主管淘汰掉。

Dcard 新人 職場

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