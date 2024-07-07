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獵頭曝科技業談薪4關鍵！碩畢從4萬起跳 台灣以外亞洲地區可年薪百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
獵頭分享面試談薪資的技巧。示意圖／Ingimage
獵頭分享面試談薪資的技巧。示意圖／Ingimage

求職薪資是一門學問，一名從事「獵頭」工作的網友分享談判薪資的4大關鍵，他建議從事科技業的大學畢業生，可以直接從月薪3.5萬元開始談，碩士畢業生則可以開4到6萬元，若是在台灣以外的亞洲地區則可以開出年薪100萬元以上的條件。

一名網友從事獵頭工作5年，他在論壇Dcard發文表示，針對科技業，他建議若是原公司年資1到2年，跳槽時即使薪資沒有上升很多，但至少要有一個響亮的職稱；原公司年資3到4年者，跳槽的薪資漲幅一定要超過2到5成。

該名獵頭分享談薪資有4大細節。第一，面試時不要問該職務薪水可以給到多少，如果面試前擔心公司給薪太低，可以先告訴人資現行年薪，確認可以高於此數字再去面試。

第二，面試後談薪資前，可以先上網查詢公司薪資水平，如LINKEDIN、比薪水、Glassdoor等網站，或是該地區的人力銀行等，內心也要想好年薪數字及月薪底線，接著再詢問薪資結構如何分配，如獎金、年終等。

第三，若是人資說「只有月薪」，那就該當作沒有年終，或是假設年薪內有一個月的年終，以此來計算月薪底線。他舉例，「年薪目標150萬元，150/13=11.5萬元，這時你的月薪底限就是11.5萬元，除非月薪裡會有包含其他『月度保證』津貼，加總起來必須等於或大於你的期望月薪」。

第四，面對「為什麼薪資是這個數字？」的問題時，可以分為兩個面向回答，分別是公司條件及個人條件，公司條件如「公司會有加班費？會需要下班後協助工作嗎？這個職務需要管理的人數大約是多少？公司有保證每年調薪嗎？」；個人條件則是「在這個市場上多少人和你一樣的研發能力和產品經驗？你的客戶價值是多少？你的語言水平是否勝過90%的求職者？你是否有意願隨時配合公司需求出差？你目前管理的TEAM團隊成員和同事對你的評價是否都非常好？你能帶給公司多大的效益？」等等。

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