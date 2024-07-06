快訊

孫安佐認是渣男吐米砂為他墮胎真相！狄鶯再發文「堂堂正正做人」

豪大雨影響 松山機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

畢業求職季 北分署提供線上職涯諮詢服務

中央社／ 台北6日電

畢業求職季，青年預備踏入職場，勞動部勞動力發展署北分署推出「職涯諮詢Plus」，提供青年線上職涯諮詢服務，包含履歷健檢、模擬面試等幫助青年規劃未來職涯。

勞動部勞動力發展署北分署發布新聞稿指出，「職涯諮詢Plus」由專業的職涯諮詢師通過網路視訊互動，提供全面的職涯引導，青年可以同步獲得牌卡測驗結果、職缺查詢等資訊；在視訊過程中，青年也可同時開啟多個網頁或檔案，如履歷、職涯規劃書等，與諮詢師即時討論並修正履歷內容。

北分署表示，線上諮詢方式不僅提升了效率，也讓青年能在互動中得到建議和引導，幫助他們在求職過程中更具競爭力。

家住羅東的小婕剛從圖書資訊系畢業，她所學的專業在宜蘭較難找到適合的工作，使她對畢業求職感到迷茫困惑，後來她在北分署YS官網上預約了線上諮詢服務，職涯諮詢師透過視訊，為她進行「尋常日」牌卡適性測驗，釐清個人興趣和能力。

北分署表示，職涯諮詢師發現小婕有細心、條理分明的特質，並與她進一步討論職涯規劃、指導履歷撰寫，並進行模擬面試，幫助她突顯個人優勢，彌補學歷限制，小婕說，北分署YS的線上職涯諮詢服務節省了交通往返時間，幫助她找到方向與自信，為求職做更好的準備，邁出求職路的第一步」。

北分署表示，從校園踏入職場是青年人生關鍵的轉折點，北分署「投資青年就業方案第二期」提供全方位的職涯與就業服務，全力幫助青年就業。

求職 職涯 青年

延伸閱讀

人資主管曝「1類求職者直接刷掉」！內行人秒懂：感受度很差

青年學歷越高求職越難 陳學聖籲賴清德提解決方案

工作通勤車禍申請職業傷病給付遇爭議 勞動部：可提請審議

她面試被問「家人健康狀況」傻眼：正常嗎？ 網全點頭曝原因

相關新聞

人資主管曝「1類求職者直接刷掉」！內行人秒懂：感受度很差

你的求職履歷上，會放什麼帳號的網路信箱呢？一名網友分享，公司的人資主管認為，「求職信箱留Yahoo的都是廢物，履歷完全不用打開看」，因為缺乏自我管理、公務分流的能力與概念。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

月薪8萬、每年赴美出差4個月合理嗎？內行人揪1關鍵喊：快離職

選擇一份工作時，薪水是你的首要考量嗎？一名網友分享，自己在親戚的傳產公司擔任財務會計，月薪將近8萬元，但缺點是每年都必須到美國出差約4個月，因嚴重影響生活計畫，讓他不敢和女友結婚生小孩，好奇「30歲要換跑道是不是要趕快？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

北市5月80家企業違勞基法 共罰643萬元

勞動局公布今年5月違反勞基法裁罰結果，共罰80家、總金額達新台幣643萬元，多半是未給加班費、沒有1例1休、加班超過法規...

跑業務晚歸…閨密彌月禮被蕭貪同事拆盒爽吃 她聽理由氣炸：誰會信

寫有名字的禮盒，被吃錯的機率有多高？有OL抱怨朋友寄滿月禮到公司給她，卻因為放錯座位被同事吃掉，還推說是「誤會」，讓她非常不滿，誇張行徑也引起網友討論。 原PO在「匿名公社」發文抱怨，最近閨密的

新人妹妹沒工作經驗…老鳥屢收爛攤快崩潰 曝工作態度嘆「心很累」

每到畢業季，不少學子投入職場成為社會新鮮人，而老鳥們也肩負起教導新人的重任，不過有一名女網友抱怨一位菜鳥妹妹不是記不住就是常做錯，讓她得常常幫忙善後，而且個性散漫，更讓女網友覺得心很累。

熱爆！八成四上班族抗暑愛喝手搖飲 上班族最愛這三種

炎炎夏日，想要降溫的上班族，將增加多少消費在抗暑上，預計能帶來多大的商機？yes123求職網「夏日上工與消暑商機調查」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。