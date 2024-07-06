畢業求職季 北分署提供線上職涯諮詢服務

畢業求職季，青年預備踏入職場，勞動部勞動力發展署北分署推出「職涯諮詢Plus」，提供青年線上職涯諮詢服務，包含履歷健檢、模擬面試等幫助青年規劃未來職涯。

勞動部勞動力發展署北分署發布新聞稿指出，「職涯諮詢Plus」由專業的職涯諮詢師通過網路視訊互動，提供全面的職涯引導，青年可以同步獲得牌卡測驗結果、職缺查詢等資訊；在視訊過程中，青年也可同時開啟多個網頁或檔案，如履歷、職涯規劃書等，與諮詢師即時討論並修正履歷內容。

北分署表示，線上諮詢方式不僅提升了效率，也讓青年能在互動中得到建議和引導，幫助他們在求職過程中更具競爭力。

家住羅東的小婕剛從圖書資訊系畢業，她所學的專業在宜蘭較難找到適合的工作，使她對畢業求職感到迷茫困惑，後來她在北分署YS官網上預約了線上諮詢服務，職涯諮詢師透過視訊，為她進行「尋常日」牌卡適性測驗，釐清個人興趣和能力。

北分署表示，職涯諮詢師發現小婕有細心、條理分明的特質，並與她進一步討論職涯規劃、指導履歷撰寫，並進行模擬面試，幫助她突顯個人優勢，彌補學歷限制，小婕說，北分署YS的線上職涯諮詢服務節省了交通往返時間，幫助她找到方向與自信，為求職做更好的準備，邁出求職路的第一步」。

北分署表示，從校園踏入職場是青年人生關鍵的轉折點，北分署「投資青年就業方案第二期」提供全方位的職涯與就業服務，全力幫助青年就業。