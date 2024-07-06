人資主管曝「1類求職者直接刷掉」！內行人秒懂：感受度很差

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，公司的人資主管認為，「求職信箱留Yahoo的都是廢物，履歷完全不用打開看」，因為缺乏自我管理、公務分流的能力與概念。示意圖／Ingimage
一名網友分享，公司的人資主管認為，「求職信箱留Yahoo的都是廢物，履歷完全不用打開看」，因為缺乏自我管理、公務分流的能力與概念。示意圖／Ingimage

你的求職履歷上，會放什麼帳號的網路信箱呢？一名網友分享，公司的人資主管認為，「求職信箱留Yahoo的都是廢物，履歷完全不用打開看」，因為缺乏自我管理、公務分流的能力與概念。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「人資：信箱用Yahoo的都廢物」為題，指出有一次和公司的人資主管聊天，對方提到「求職信箱留Yahoo的都是廢物，履歷完全不用打開看」，認為求職者若沒有Gmail，容易安於現狀，用一個信箱打天下，缺乏自我管理、公務分流的能力，看他們的求職信等於浪費時間，直接全部扔掉即可。

貼文一出後，有不少網友持相同看法，紛紛表示「用Yahoo的應該老人居多吧」、「蠻同意的耶，還在用Yahoo，Hotmail的感受度都蠻差」、「的確阿！這年頭誰還在用Yahoo？」、「Gmail申請那麼簡單，會用Yahoo的確很有事」、「這論述超級正確」、「合理啊，用Yahoo收求職信代表你不care」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「就是不想留Gmail才留Yahoo」、「要看公司吧！你應徵PT、拉保險、端盤子你會留重要Email？」、「有沒有一種可能，公司信只配讓我用這種垃圾信箱收？」、「不重要的東西我都用Yahoo信箱應付」、「Yahoo是收垃圾信的，懂？」、「面試垃圾公司用Yahoo應付剛好而已」、「Yahoo信箱就是專門用來應對這種時候用的啊」。

主管 人資 履歷 求職 面試

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