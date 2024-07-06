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月薪8萬、每年赴美出差4個月合理嗎？內行人揪1關鍵喊：快離職

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己在親戚的傳產公司擔任財務會計，月薪將近8萬元，但缺點是每年都必須到美國出差約4個月，因嚴重影響生活計畫，讓他不敢和女友結婚生小孩，好奇「30歲要換跑道是不是要趕快？」。職場示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己在親戚的傳產公司擔任財務會計，月薪將近8萬元，但缺點是每年都必須到美國出差約4個月，因嚴重影響生活計畫，讓他不敢和女友結婚生小孩，好奇「30歲要換跑道是不是要趕快？」。職場示意圖／Ingimage

選擇一份工作時，薪水是你的首要考量嗎？一名網友分享，自己在親戚的傳產公司擔任財務會計，月薪將近8萬元，但缺點是每年都必須到美國出差約4個月，因嚴重影響生活計畫，讓他不敢和女友結婚生小孩，好奇「30歲要換跑道是不是要趕快？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「一年需出差四個月，該離職嗎？」為題，指出自己在親戚的傳產公司擔任財務會計，月薪約8萬元，原本只需要在報稅期間前往美國出差，但近年總是因各種事情，又必須前往美國出差2個月，簽證都是使用旅遊免簽證的ESTA。雖然食衣住行公司都有包辦，但因為出差時間不固定，常需變動私人行程，直言「去年甚至不能退票，自己吸收了將近1萬元」。

這名網友進一步說明，感情也因為工作受到很大影響，像是前女友在出差期間出軌，現任女友對於每年四個月要去美國出差也頗有怨言，雖然公司願意支付2倍的薪水換取他常駐美國，但他還是比較喜歡台灣的生活，好奇發問「快30歲了，如果要換跑道是不是要趕快？」。

貼文一出後，多數網友都勸退，紛紛表示「你年薪100上下而已，要犧牲台灣家人，一年當四個月秘書，這已經不是財務缺了」、「你根本被凹爆了還沒感覺」、「把人使喚來使喚去，沒有常駐的，本來就很難發展」、「認真說，一個月八萬你在銀行待夠久也會有」、「出差沒有翻倍（16萬）還是別去，8萬根本不夠用」。

此外，還有內行網友指出使用「免簽證的ESTA」風險很高，紛紛回應「我朋友前公司也用ESTA讓他去美國出差，某次被帶進小房間然後遣返」、「ESTA出差典型台灣慣老闆回台灣找便宜工在用的，快跑吧」、「這只是1份工作，犯得上被美國黑名單十年嗎？」、「ESTA你可以檢舉」。

月薪 簽證 美國 財務

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