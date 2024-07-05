快訊

籃球／痛批新聯盟制度沒考慮整體環境 前PLG執行長：別假裝扛大旗

正國會開鍘！違反派系重大決議 陳亭妃遭除名

北市5月80家企業違勞基法 共罰643萬元

中央社／ 台北5日電
勞工示意圖。本報資料照片 葉冠妤
勞工示意圖。本報資料照片 葉冠妤

勞動局公布今年5月違反勞基法裁罰結果，共罰80家、總金額達新台幣643萬元，多半是未給加班費、沒有1例1休、加班超過法規、出勤紀錄未記載至分鐘、未全額給付工資等。

北市勞動局今天公布5月違反「勞動基準法」裁罰結果，共有80家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為643萬元，其中國昀保全股份有限公司遭罰70萬元為最高。

其他還有台業保全股份有限公司（60萬元）、台灣保全股份有限公司（60萬元）、永豐商業銀行股份有限公司（35萬元）、喬保大樓管理顧問股份有限公司（30萬元）、良品嚴選股份有限公司（30萬元）。

勞動局指出，國昀保全股份有限公司與勞工依勞動基準法第84條之1簽訂約定書，勞工約定的正常工作時間超出勞動基準法第30條規定的正常工時時數，其基本工資未按時數增給；使勞工延長工時，未依法給付延長工時工資；使勞工延長工時連同正常工時，超過每日12小時上限；近5年內違法次數累計達2次至3次。

勞動局指出，上榜企業主要違法態樣前5名分別為：未依法給付平日延長工時工資，計25家（31.25%）；每7日中未有1例假1休息日，計16家（20%）；延長工作時間超過法令規定，計15家（18.75%）；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，計14家（17.50%）；工資未全額給付，計13家（16.25%）。

勞動局強調，雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及給予勞工足夠休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

保全 加班費 工時

延伸閱讀

北市光復橋墜河80歲婦人尋獲送醫搶救 大稻埕碼頭女浮屍身分也確認

北市大型吊車撞上南港號誌系統 交工處緊急搶修

外國人吸菸被罰案件激增 北市曝這2處是違規熱點

「最難訂私廚」喜相逢麵館遭檢舉 北市衛生局稽查抓缺失

相關新聞

北市5月80家企業違勞基法 共罰643萬元

勞動局公布今年5月違反勞基法裁罰結果，共罰80家、總金額達新台幣643萬元，多半是未給加班費、沒有1例1休、加班超過法規...

跑業務晚歸…閨密彌月禮被蕭貪同事拆盒爽吃 她聽理由氣炸：誰會信

寫有名字的禮盒，被吃錯的機率有多高？有OL抱怨朋友寄滿月禮到公司給她，卻因為放錯座位被同事吃掉，還推說是「誤會」，讓她非常不滿，誇張行徑也引起網友討論。 原PO在「匿名公社」發文抱怨，最近閨密的

新人妹妹沒工作經驗…老鳥屢收爛攤快崩潰 曝工作態度嘆「心很累」

每到畢業季，不少學子投入職場成為社會新鮮人，而老鳥們也肩負起教導新人的重任，不過有一名女網友抱怨一位菜鳥妹妹不是記不住就是常做錯，讓她得常常幫忙善後，而且個性散漫，更讓女網友覺得心很累。

熱爆！八成四上班族抗暑愛喝手搖飲 上班族最愛這三種

炎炎夏日，想要降溫的上班族，將增加多少消費在抗暑上，預計能帶來多大的商機？yes123求職網「夏日上工與消暑商機調查」，...

不是高溫假 天氣太熱上班族最希望雇主做這件事

時序已進入夏天，節氣也快要來到「小暑」，全台各地持續飆高溫，是否影響職場辦公效率，甚至出勤安全？yes123求職網「夏日...

台大畢業1年…23歲女到職半年被升主管很猶豫 眾人提醒：要有心理準備

多數人在職場上努力打拚，就是為了能夠獲得公司青睞，升職加薪。有一名女網友表示自己現在才23歲，日前公司想拉拔她為主管職，卻讓她猶豫這麼年輕就當主管會不會太吃力，貼文引來眾人討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。