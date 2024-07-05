北市5月80家企業違勞基法 共罰643萬元

勞動局公布今年5月違反勞基法裁罰結果，共罰80家、總金額達新台幣643萬元，多半是未給加班費、沒有1例1休、加班超過法規、出勤紀錄未記載至分鐘、未全額給付工資等。

北市勞動局今天公布5月違反「勞動基準法」裁罰結果，共有80家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為643萬元，其中國昀保全股份有限公司遭罰70萬元為最高。

其他還有台業保全股份有限公司（60萬元）、台灣保全股份有限公司（60萬元）、永豐商業銀行股份有限公司（35萬元）、喬保大樓管理顧問股份有限公司（30萬元）、良品嚴選股份有限公司（30萬元）。

勞動局指出，國昀保全股份有限公司與勞工依勞動基準法第84條之1簽訂約定書，勞工約定的正常工作時間超出勞動基準法第30條規定的正常工時時數，其基本工資未按時數增給；使勞工延長工時，未依法給付延長工時工資；使勞工延長工時連同正常工時，超過每日12小時上限；近5年內違法次數累計達2次至3次。

勞動局指出，上榜企業主要違法態樣前5名分別為：未依法給付平日延長工時工資，計25家（31.25%）；每7日中未有1例假1休息日，計16家（20%）；延長工作時間超過法令規定，計15家（18.75%）；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，計14家（17.50%）；工資未全額給付，計13家（16.25%）。

勞動局強調，雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及給予勞工足夠休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。