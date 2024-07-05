跑業務晚歸…閨密彌月禮被蕭貪同事拆盒爽吃 她聽理由氣炸：誰會信

寫有名字的禮盒，被吃錯的機率有多高？有OL抱怨朋友寄滿月禮到公司給她，卻因為放錯座位被同事吃掉，還推說是「誤會」，讓她非常不滿，誇張行徑也引起網友討論。

原PO在「匿名公社」發文抱怨，最近閨密的小寶寶滿月想寄彌月禮給她，但因她的住處是老舊公寓不方便收包裹，便請閨密直接寄到公司，公司櫃檯妹妹收到後就幫忙放到她桌上。沒想到她下午跑完業務回公司後，發現禮盒已被同事拆開，吃得正開心。

原PO當下傻眼，同事被責問還辯「誤會」以為是自己的才吃，讓原PO更難接受，認為就算是櫃檯妹妹放錯位置，但包裹外有她的名字，禮盒內也有附卡片，怎麼可能吃錯？「這理由你們信？」

同事的蕭貪行為連網友也難理解，紛紛留言譴責，「是多餓」、「又貪又饞，好噁心的人」、「彌月蛋糕一定有小朋友照片做成的卡片，不可能說沒看到」、「當場就該問她到底要不要臉呀，這樣都能扯」、「是有多餓，不是寫自己的名字也拿來吃」、「可以告侵佔嗎」、「問她，不識字嗎？不然以後把卡費單都請妹放在她桌上好了」。

不過也有人覺得原PO公私不分，「寄到公司真的很有事，我自己的東西從來不會寄到公司，公私本就應該分明，再說了，公司的物業管理費是你繳的？憑什麼人家要幫你收你個人私人的包裹？麻煩做人有品一點」。