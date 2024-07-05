天熱易疲憊、發怒、沒耐心 52%勞工盼企業提供免費飲料

根據yes123求職網5日發布的調查顯示，每逢夏天（6-8月）天氣變熱，有高達八成一的上班族透露，「曾經因此」有不想上班的念頭。

同時對工作狀態的影響，在可複選狀況下，主要依序有：「容易疲憊」(63.5%)、「容易沒耐性」(62.3%)，以及「覺得易怒」(50.8%)、「工作效率變差」(46.6%)。

其餘大熱天開工的「副作用」，又分別為：「注意力不集中」(42%)、「容易頭昏或頭痛」(38.4%)，以及「工作情緒低落」(36.9%)、「記憶力變差」(20.2%)。

假如「室內工作場所」沒有空調或冷氣，勞工又會選擇如何消暑呢？在可複選狀況下，本次調查發現，主要方法有：「多喝飲料或水」(82.7%)、「自備電風扇或扇子」(67.3%)，以及「窗戶全開」(54.1%)、「穿少一點上班」(40.6%)。

其他上班族的消暑「撇步」，又分別是：「自備濕毛巾或冰袋」(31.3%)、「吃冰品或冰過的甜點」(23.3%)，以及「吃水果、沙拉」(18.1%)、「心靜自然涼」(13.4%)。

當然碰上高溫日，員工也希望雇主能有更為「人性化」的政策，在可複選狀況下，其中包含了：「提供免費飲料、冰淇淋」(51.9%)、「中午時段免出勤，並採彈性工時」(51%)，以及「設定便服日，不用穿西裝、套裝」(49.5%)、「可穿拖鞋、涼鞋辦公」(39.3%)。

其餘勞方期待的「企業消暑政策」，又還有：「改以電話、電郵聯繫，取代外出洽公」(35.2%)、「出門洽公，全額補貼計程車費」(34.3%)、「設置淋浴間」(32.6%)。

上述「夏日上工與消暑商機調查」，是由yes123求職網於2024年6月19日到7月2日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且有正職工作的會員，有效問卷共1,316份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%；至於企業部分，有效問卷共1,022份，信心水準為95%，誤差值為正負3.07%。