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新人妹妹沒工作經驗…老鳥屢收爛攤快崩潰 曝工作態度嘆「心很累」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨新進人員個性散漫又記性不佳，讓她得常常收拾爛攤子。 示意圖／ingimage
原PO抱怨新進人員個性散漫又記性不佳，讓她得常常收拾爛攤子。 示意圖／ingimage

每到畢業季，不少學子投入職場成為社會新鮮人，而老鳥們也肩負起教導新人的重任，不過有一名女網友抱怨一位菜鳥妹妹不是記不住就是常做錯，讓她得常常幫忙善後，而且個性散漫，更讓女網友覺得心很累。

原PO在PTT以「職場上如何應對菜鳥新同事」為題，表示公司最近來了四、五個新人，她剛好被分配到把手上的業務交接給其中一個妹妹，小聊一下才知道對方從來沒有工作的經驗，就連打工都沒做過，讓她捏了一把冷汗。事後證明自己擔心是對的，因為這位新人妹妹總是記不住事情，即便提醒了三、四次，對方還是會忘記，不然就是做錯，讓她得時時收爛攤子。

原PO擔心太過嚴厲會讓對方受不了而離職，但這位妹妹的個性又很散漫，常常逛網拍、滑手機，該交的東西都沒交出去，整個打亂原PO的工作排程，讓她覺得心很累，不知道該怎麼應對比較好，「畢竟自己也是才畢業沒幾年，不想擺出架子，只想好好把事情解決」。

貼文引起不少討論，「排程打亂、東西沒交，加班被罵的是誰？」、「要拿出當學姊的威嚴出來啊！哪有在舊人怕新人的，這世道反了」、「新人只是沒經驗，但還是有頭腦，別想太多」、「妳放縱她也是害了她、苦了自己，跟她客氣什麼，不適合就請她走人」、「新人走就走啊，這種工作態度留著供奉嗎？」、「這已經爛得蠻徹底了」、「對別人仁慈就是累死自己」。

有過來人提出建議，「平常給她個目標，例如什麼時候要完成哪樣工作，然後妳再隨機看一下她的工作進度，這樣也比較有理由要求她」、「我覺得先把事情安排好比較重要，否則她會有那種不知道來上班要幹嘛的狀況，就像做專案一樣」、「每天下班前review她的進度，適時提醒」、「我會跟主管尋求幫助…這感覺是新人工作態度不佳的問題」、「新人如果常常忘記東西，基本上就是沒有建立自己的工作處理機制，我會直接去教她怎麼建立、改善」。

新鮮人 職場

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