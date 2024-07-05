熱爆！八成四上班族抗暑愛喝手搖飲 上班族最愛這三種

炎炎夏日，想要降溫的上班族，將增加多少消費在抗暑上，預計能帶來多大的商機？yes123求職網「夏日上工與消暑商機調查」，指出上班族每逢天氣炎熱時的「小確幸」就是來杯手搖飲，調查發現，高達八成四上班族「有」喝手搖飲習慣，估計每月約至少增加2894元的花費，夏季共有三個月，預估上班族所創造的「消暑商機」，將上看806億元。

而上班族最愛前三大手搖飲：原味茶、珍奶、拿鐵。

上班族「抗暑大作戰」開打，更將帶動龐大商機。從yes123求職網的調查發現，預計在今年夏天(6-8月)，為了工作消暑而增加的消費，在可複選狀況下，主要依序有：「買冷飲」(75.9%)、「買瓶裝水」(56.6%)、「買短袖衣物或短裙(褲)」(44.1%)，以及「買冰品」(43.2%)、「買防曬油」(40%)。

因此為了今年夏天工作時消暑，估計每月約至少增加2894元的花費。若以「全體受僱就業者」928.6萬人計算，一個月消費多2894元，夏季共有三個月，預估上班族所創造的消暑商機，上看806億元。

本次調查發現，高達八成四(84.2%)透露，「有」喝手搖飲習慣。假如有購買習慣，預估「每個月」的消費金額，平均落在1080元。若以「全體受僱就業者」928.6萬人推估，上班族所創造的「手搖飲商機」，一個月有望從84.4億元起跳，更代表一年上看1013億元。

在可複選狀況下，若有喝手搖飲習慣，上班族「最偏好」的產品，主要依序有：「原味茶類」(61.1%)、「(黑糖)珍珠、波霸奶茶(鮮奶)類」(40.4%)、「拿鐵類(指茶奶混合)」(30.3%)，以及「純果汁或果汁牛奶類」(26%)、「加檸檬汁類」(24.9%)。

其他喜好的手搖飲品項，又分別是：「水果調味茶類」(18.9%)、「其他加料類(椰果、仙草、紅豆、布丁、芋頭等等)」(17.9%)、「冰沙、豆沙類」(15.5%)，以及「加多多類」(14.4%)、「抹茶類」(12.5%)。