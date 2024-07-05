快訊

明迎小暑！曝「招好運」簡單3步驟 3生肖運勢將起飛

憾…新竹鳳山溪驚見浮屍 證實為2天前新月沙灣落水橄欖球校隊高中生

人出現了！黃子佼涉妨害性自主 北檢今傳喚到庭

手搖飲一年商機1013億 上班族最愛原味茶、珍奶、拿鐵

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

對於上班族來說，每逢天氣炎熱時的「小確幸」，就是能來杯手搖飲！根據yes123求職網5日發布的最新調查發現，高達八成四上班族透露，「有」喝手搖飲習慣。

假如有購買習慣，預估「每個月」的消費金額，平均落在1,080元。若以「全體受僱就業者」928.6萬人推估，上班族所創造的「手搖飲商機」，一個月有望從84.4億元起跳，更代表一年上看1,013億元。

在可複選狀況下，若有喝手搖飲習慣，上班族「最偏好」的產品，主要依序有：「原味茶類」(61.1%)、「(黑糖)珍珠、波霸奶茶(鮮奶)類」(40.4%)、「拿鐵類(指茶奶混合)」(30.3%)，以及「純果汁或果汁牛奶類」(26%)、「加檸檬汁類」(24.9%)。

其他喜好的手搖飲品項，又分別是：「水果調味茶類」(18.9%)、「其他加料類(椰果、仙草、紅豆、布丁、芋頭等等)」(17.9%)、「冰沙、豆沙類」(15.5%)，以及「加多多類」(14.4%)、「抹茶類」(12.5%)。

上述「夏日上工與消暑商機調查」，是由yes123求職網於2024年6月19日到7月2日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且有正職工作的會員，有效問卷共1,316份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%；至於企業部分，有效問卷共1,022份，信心水準為95%，誤差值為正負3.07%。

上班族 求職

延伸閱讀

小暑熱爆！超商週末優惠超消暑 咖啡美式、拿鐵「買6送6」 思樂冰、雪糕「買1送1」

暑假限定！全支付攜手28大人氣手搖飲品牌 最高15%回饋

卡哇伊！珍奶造型一卡通復刻奶茶、珍珠 連冰塊都有

喝無糖珍奶較健康？醫搖頭「等同吃兩碗白飯」 曝3原則避開熱量炸彈

相關新聞

台大畢業1年…23歲女到職半年被升主管很猶豫 眾人提醒：要有心理準備

多數人在職場上努力打拚，就是為了能夠獲得公司青睞，升職加薪。有一名女網友表示自己現在才23歲，日前公司想拉拔她為主管職，卻讓她猶豫這麼年輕就當主管會不會太吃力，貼文引來眾人討論。

熱爆！八成四上班族抗暑愛喝手搖飲 上班族最愛這三種

炎炎夏日，想要降溫的上班族，將增加多少消費在抗暑上，預計能帶來多大的商機？yes123求職網「夏日上工與消暑商機調查」，...

不是高溫假 天氣太熱上班族最希望雇主做這件事

時序已進入夏天，節氣也快要來到「小暑」，全台各地持續飆高溫，是否影響職場辦公效率，甚至出勤安全？yes123求職網「夏日...

天氣好熱…可以放高溫假嗎？49%暖心老闆支持、59%表態願給高溫津貼

全球面臨極端氣候，台灣屬於海島國家、亞熱帶氣候地區，若處在都會區大樓林立狀況，加上連日高溫的話，上班族肯定吃不消，特別是...

女員工穿瑜伽褲上班！老闆火大直接「開除」 她暴哭告性騷

穿衣是個人自由，連工作職場也不能管？一名公司老闆抱怨，剛接手家裡公司幾年，遇到很多看不懂「常識規定」的人，例如...

她面試被問「家人健康狀況」傻眼：正常嗎？ 網全點頭曝原因

進入職場前須先面試，面試官會詢問各種問題，但若被問到太私人的問題難免會有所疑慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。