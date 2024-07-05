手搖飲一年商機1013億 上班族最愛原味茶、珍奶、拿鐵

對於上班族來說，每逢天氣炎熱時的「小確幸」，就是能來杯手搖飲！根據yes123求職網5日發布的最新調查發現，高達八成四上班族透露，「有」喝手搖飲習慣。

假如有購買習慣，預估「每個月」的消費金額，平均落在1,080元。若以「全體受僱就業者」928.6萬人推估，上班族所創造的「手搖飲商機」，一個月有望從84.4億元起跳，更代表一年上看1,013億元。

在可複選狀況下，若有喝手搖飲習慣，上班族「最偏好」的產品，主要依序有：「原味茶類」(61.1%)、「(黑糖)珍珠、波霸奶茶(鮮奶)類」(40.4%)、「拿鐵類(指茶奶混合)」(30.3%)，以及「純果汁或果汁牛奶類」(26%)、「加檸檬汁類」(24.9%)。

其他喜好的手搖飲品項，又分別是：「水果調味茶類」(18.9%)、「其他加料類(椰果、仙草、紅豆、布丁、芋頭等等)」(17.9%)、「冰沙、豆沙類」(15.5%)，以及「加多多類」(14.4%)、「抹茶類」(12.5%)。

上述「夏日上工與消暑商機調查」，是由yes123求職網於2024年6月19日到7月2日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且有正職工作的會員，有效問卷共1,316份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%；至於企業部分，有效問卷共1,022份，信心水準為95%，誤差值為正負3.07%。