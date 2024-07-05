全台熱炸！ 95%上班族渴望高溫假 籲政府應訂定相關制度

連日高溫熱炸全台，實在讓人受不了。根據yes123求職網5日發布的最新調查顯示，高達九成五的勞工渴望「高溫假」，認為政府應該訂定高溫假制度，針對戶外工作部分，更有高達九成七的上班族，覺得應該訂定高溫津貼制度，平均每個月補貼，至少要有2,338元。

相較之下，雇主們又是如何看待的呢？yes123求職網的調查則顯示，合計有四成九的公司，「贊成」實施高溫假，其中又分成：44.3%為「有行業與職務的限制」；僅4.6%為「不分行業與職務」。

同樣針對夏天戶外工作者，更有58.6%的企業表態，「願意」提供高溫津貼，不過每個月補助「上限」，平均落在1,598元；可惜換算下來，大約只有「勞方期望值」的68.3%，也就是打「六八折」。

無論需不需要高溫假或酷暑工資補助，勞工心中的「夏季夢幻職缺」，又有哪些呢？本次調查就顯示，在可複選狀況下，前五名依序為：「海邊或山中民宿老闆」(57.9%)、「飲料試喝員」(47.3%)、「冰品試吃員」(41.9%)，以及「潛水員」(22.9%)、「海洋動物保育員」(21.9%)。

至於六到十名部分，又分別是：「製冰工」(17.8%)、「海島巡守員」(16.9%)、「泳裝模特兒」(15.8%)，以及「游泳教練」(14.7%)、「溯溪教練」(13.8%)。

綜觀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，像是以「室內工作環境」來說，假如沒有電風扇或空調，或者窗戶沒有全開，空氣不流通又悶熱，每逢夏天開工，容易出現人員頭昏不適、呼吸不順狀況，如果又處於產線、廠房，恐怕將導致工安意外。

楊宗斌進一步分析，雖然對於實施「高溫假」、「高溫津貼」，勞資雙方意見分歧！例如外場、外勤或業務人員，因為代表公司執行公務，有時為了企業形象，夏季繼續穿西裝、套裝上工，甚至需要打領帶。

因此站在照顧員工的立場，楊宗斌衷心建議老闆、主管，當室外溫度超過35度時，其實可以適度放寬服裝規定，讓上班族更加舒適，避免大量流失水分而中暑。

楊宗斌更呼籲企業主，應當特別留意「戶外作業工作者」的熱危害風險，遵守「職業安全衛生設施規則」規定，提供休息場所、飲料，並降低作業場所溫度、調整作息時間，也要實施健康管理、熱疾病預防教育宣導，以及建立緊急通報處理機制。

楊宗斌也指出，特別是營建業勞工，經常需要頂著大太陽趕工，或者是路邊派報、舉牌人員，他(她)們更需要注意「降溫」、「飲水」、「休息」三大原則。

上述「夏日上工與消暑商機調查」，是由yes123求職網於2024年6月19日到7月2日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且有正職工作的會員，有效問卷共1,316份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%；至於企業部分，有效問卷共1,022份，信心水準為95%，誤差值為正負3.07%。