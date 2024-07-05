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不是高溫假 天氣太熱上班族最希望雇主做這件事

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
近期白天陽光加熱，上班族及戶外工作者備感壓力。圖/本報系資料照片
近期白天陽光加熱，上班族及戶外工作者備感壓力。圖/本報系資料照片

時序已進入夏天，節氣也快要來到「小暑」，全台各地持續飆高溫，是否影響職場辦公效率，甚至出勤安全？yes123求職網「夏日上工與消暑商機調查」，結果發現，高達八成一上班族曾因天氣太熱而不想上班，天熱副作用首見疲憊、沒耐性、易怒，最希望雇主做的人性化措施，有52%首盼企業提供免費飲料，也算是高溫下的小確幸。

根據yes123求職網的調查顯示，每逢夏天(6-8月)天氣變熱，有高達八成一(80.7%)的上班族曾經因此有不想上班的念頭。

至於對工作狀態的影響，在可複選狀況下，主要依序有：「容易疲憊」(63.5%)、「容易沒耐性」(62.3%)，以及「覺得易怒」(50.8%)、「工作效率變差」(46.6%)。

假如「室內工作場所」沒有空調或冷氣，勞工又會選擇如何消暑呢？在可複選狀況下，調查也發現，主要方法有：「多喝飲料或水」(82.7%)、「自備電風扇或扇子」(67.3%)，以及「窗戶全開」(54.1%)、「穿少一點上班」(40.6%)。

碰到高溫日，員工也希望雇主能有更為「人性化」的政策，在可複選狀況下，其中包含了：「提供免費飲料、冰淇淋」(51.9%)、「中午時段免出勤，並採彈性工時」(51%)，以及「設定便服日，不用穿西裝、套裝」(49.5%)、「可穿拖鞋、涼鞋辦公」(39.3%)。

無論需不需要高溫假或酷暑工資補助，勞工心中的「夏季夢幻職缺」，又有哪些呢？本次調查就顯示，在可複選狀況下，前五名依序為：「海邊或山中民宿老闆」(57.9%)、「飲料試喝員」(47.3%)、「冰品試吃員」(41.9%)，以及「潛水員」(22.9%)、「海洋動物保育員」(21.9%)。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，像是以「室內工作環境」來說，假如沒有電風扇或空調，或者窗戶沒有全開，空氣不流通又悶熱，每逢夏天開工，容易出現人員頭昏不適、呼吸不順狀況，如果又處於產線、廠房，恐怕將導致工安意外。

楊宗斌呼籲企業主，應當特別留意「戶外作業工作者」的熱危害風險，遵守「職業安全衛生設施規則」規定，提供休息場所、飲料，並降低作業場所溫度、調整作息時間，也要實施健康管理、熱疾病預防教育宣導，以及建立緊急通報處理機制。特別是營建業勞工，經常需要頂著大太陽趕工，或者是路邊派報、舉牌人員，他們更需要注意「降溫」、「飲水」、「休息」三大原則。

求職 高溫

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