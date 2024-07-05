天氣好熱…可以放高溫假嗎？49%暖心老闆支持、59%表態願給高溫津貼

全球面臨極端氣候，台灣屬於海島國家、亞熱帶氣候地區，若處在都會區大樓林立狀況，加上連日高溫的話，上班族肯定吃不消，特別是要預防「熱傷害」。yes123求職網「夏日上工與消暑商機調查」發現，69%上班族夏季需外勤，四成九因公中暑過。對於實施高溫假，支持勞方高達95%，資方也有49%表態支持。

yes123求職網調查顯示，每逢夏天(6-8月)，高達68.6%的勞工「有需要」到戶外工作；其中又有52.8%表示，公司方面「沒有」主動提供預防高溫的措施。

代表其餘47.2%的戶外工作者，他(她)們任職的企業「有提供」預防高溫的措施，而且在可複選狀況下，依序為：「提供飲料或補充鹽份」(54.1%)、「中午時段暫停工作」(42.3%)、「提供遮陽空間休息」(39.7%)，以及「提供遮陽物品」(34.3%)、「增加休息時間」(31.2%)、「出勤日延後，或出勤地點改在室內」(26.7%)。

詢問資方作法，每逢夏天(6-8月)，當員工需要到戶外工作，45.3%企業表示「有主動」提供預防高溫的措施。

此次調查更發現，回顧整個職涯，仍有46.6%的人曾經「因為處理公務而曬傷過」；以及有49.3%曾經「因為處理公務而中暑過」：這當中又有31.1%，甚至因此「請假就醫或休養」。

不過假如勞工被要求「戶外高溫工作」，一天若以八小時計算，大家願意接受的「日薪」，平均至少要給2983元，其中甚至有13.4%的人認為，要達到「五千塊(含)以上」起跳的薪酬水準。換算下來時薪為373元，大概是「基本工資時薪」183元的兩倍左右。

難怪合計有94.8%的勞工認為，政府「應該訂定」高溫假制度，不過其中又分成：53.6%支持「有行業與職務的限制」；41.2%則支持「不分行業與職務」。

針對戶外工作部分，更有高達九成七(96.6%)的人，覺得「應該訂定」高溫津貼制度；平均每個月補貼，「至少」要有2338元。

相較之下，雇主們又是如何看待的呢？yes123求職網的調查顯示，合計有四成九(48.9%)的公司「贊成」實施高溫假，其中又分成：44.3%為「有行業與職務的限制」；僅4.6%為「不分行業與職務」。

同樣針對夏天戶外工作者，更有58.6%的企業表態，「願意」提供高溫津貼，不過每個月補助「上限」，平均落在1598元；可惜換算下來，大約只有「勞方期望值」的68.3%，也就是打「六八折」。