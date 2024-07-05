台大畢業1年…23歲女到職半年被升主管很猶豫 眾人提醒：要有心理準備

多數人在職場上努力打拚，就是為了能夠獲得公司青睞，升職加薪。有一名女網友表示自己現在才23歲，日前公司想拉拔她為主管職，卻讓她猶豫這麼年輕就當主管會不會太吃力，貼文引來眾人討論。

這名女網友在Dcard發文表示，自己目前出社會滿一年，從台大畢業後先到銀行上班半年，再轉到一間30幾個人的公司工作，並且從基本會計做起，後來慢慢管理公司的資產。不過原PO說最近直屬主管安排跨部門的工作給她，但她不懂為何其他資深同事事情很少又很閒，卻不找他們幫忙，即便如此，原PO還是當作學習的一部分。

直到前幾天被主管約談，對方表示老闆非常信任她，主管也覺得原PO可以勝任很多不同的工作，效率也越來越好，因此想幫她升為主管職，並且加薪50%，突如其來的好消息卻讓她很猶豫，擔心太年輕當主管會不會太吃力？

貼文引起熱議，不少人提醒要有心理準備，「小心畫餅，新鮮人最好騙了」、「當主管最容易被當成夾心餅乾」、「有能力沒啥不行，但很多人年輕當上主管卻不知道怎麼處理人跟人之間的事，往後你就是夾在下屬跟上司之間，要有心理準備好好學習這一塊」、「如果單看發文內容，勸妳收斂光芒一點，年輕被賦予主管職，容易會把公司弄成散沙沒有向心力，但如果年輕賦予主管職且能虛心向人請教，尊重前輩下又能讓人尊重，這才是厲害的地方啊」。

但也有網友給予鼓勵，「恭喜呀，妳的努力跟付出被看見升職了，不要懷疑自己的成就，畢竟妳願意從基層做起」、「被肯定了幹嘛不接？」、「去試試看呀，不要後悔」、「接！幹嘛被年齡設限，抓住機會，新鮮人一起加油」、「沒事，我也跟妳一樣，好好學習」、「有機會就去，做不好還能至少賺經驗，不要被年齡限制住了」、「有能力的人當然可以 ，沒能力的人不管幾歲都不適合當主管」。