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「辛苦了」上對下語氣 職場恐冒犯人？他籲「花式稱讚」啟動善循環

聯合新聞網／ 綜合報導
「辛苦了」一詞該如何使用，近期在社群上掀起相關討論串，網友們也針對各自遇到的生活職場狀況發表看法。 示意圖／ingimage
「辛苦了」一詞該如何使用，近期在社群上掀起相關討論串，網友們也針對各自遇到的生活職場狀況發表看法。 示意圖／ingimage

「辛苦了」近日在社群媒體threads上掀起一陣討論，不少網友認為別隨便對同事講，因為聽起來似乎有「上對下」的關係，所以如果很常在職場上脫口而出「辛苦了」，會很容易惹怒同事，但這樣的觀點也引發不少網友持相反意見。

threads上贊成可以講「辛苦了」的網友們認為，「對我來說辛苦了很有安慰鼓勵的效果，再加兩個字謝謝更棒」、「如果有人這麼對我說，我會感覺到的是被關心與同理」、「講辛苦了真的還好，平時我認為就只是一種問候語，不會覺得說被冒犯」。

還有人不解，「到底什麼時候辛苦了變成上對下的語言？」、「不是很中性的社交用詞嗎？怎麼會變成很有目的性？」、「有的時候只是想要再講點什麼，然後結束這個話題，有時是純粹想幫對方打氣」、「我以為辛苦了是一種感謝、一種禮貌，從小不是被教說要對清潔人員、消防員、警察伯伯這樣說嗎？」

另一派的網友則表示完全不會說，除非這件事真的客觀到讓旁人看了都覺得太辛苦，比如在烈日下發傳單或是被主管叫去唸。「聽起來不是什麼上對下的關係，而是這句話本來就是無意義的一句幹話」、「當我工作很累，親友跟我講了一句辛苦了，我只會喔」、「一點屁用都沒有，感覺就是在說風涼話」。

「做小吃店偶爾會收到客人說辛苦了，但我每次聽還是會覺得怪，很大原因是客人講這三個字時會帶有過多的情緒，聽的人會有一種被同情的感覺」、「我想起很久以前有個客人，聽完他的故事，我真心覺得他的人生不容易，於是占卜結束之後我跟他說你辛苦了，對方表示可以不要跟我說辛苦了嗎？這樣會讓我覺得我真的很苦」。

也有人覺得可用「花式稱讚」來鼓勵對方形成善的循環，千萬不要因為害怕冒犯而不敢再表達善意，例如「給頂著大熱天去驗收的同事B說你累了，來點涼的」、「對好不容易做完預算表的同事說妳超讚」、「你怎麼知道可以這麼做？」、「看得出來很精工」、「太了不起了吧」。

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