她面試被問「家人健康狀況」傻眼：正常嗎？ 網全點頭曝原因

進入職場前須先面試，面試官會詢問各種問題，但若被問到太私人的問題難免會有所疑慮。一名網友表示，去傳產公司面試時，常被問到是否有男友或結婚計畫，但最近卻被問到「家人健康狀況」，令她不禁好奇，「現在面試都會問候父母嗎？」。

一名網友在PTT「科技業板」發文，她之前去傳產公司面試，不少公司都會詢問她是否有男友或結婚規劃，她都「摸摸鼻子算了」如實回答，但最近不只一間公司面試時，會問她家人的健康狀況，「需不需要回家照顧」，令她感受相當差，於是想問問，「這種問題在面試時候問，是正常的嗎？」。

網友紛紛表示，「以前就會了吧，面試就先填一張個資，上面父母的職業都有，都不知道關這份工作啥事」、「聯誼會問的，公司都會問」、「正常，不然要問啥？」、「你找個人進來，結果常常請假找不到人，還要另外找人代班辦面試，不就等於做白工，問這個都算正常」、「問問進來前父母狀況，還挺正常的，當然進來後父母才有問題，需要請長假照顧，那也沒辦法」。

有網友則認為公司問太多，「直接回我沒有父母，沒有結婚生小孩打算，等進公司再來請婚假、安胎假、產假、孝親假、家庭照顧假」、「家人部分都亂寫」、「通常會怕你找理由一直請假的那種公司，才會問東問西」、「可能是有人出缺勤常常耍賴搬出來的藉口」、「通常也不太會收父母是高管或家裡太有錢的」。

有網友建議，「你不想填的就空白，想要用你的人，還是會錄取」、「進公司就照規定休假即可，不用想太多」、「你如果很想要去那家公司，是你低公司高，你就裝一下吧」。