找工作看這裡！亞威科技徵高中畢、無經驗可 月薪最高80K

迎接暑期來臨民眾求職高峰，勞動部雲嘉南分署本月及下月將辦逾40場實體及線上徵才，提供逾3000個工作機會，更有業者釋出高中畢、無工作經驗要求的客戶支援工程師職缺，月薪最高可達80K。

這次參與徵才廠商包含科技業、傳產製造業、餐旅業、批發零售業等及眾多暑期工讀職缺；包括亞威科技、矽品精密、黑橋牌、家樂福、統一超商、夏都國際開發、迷客夏、八方雲集等。其中，亞威科技更是釋出高中畢、無工作經驗要求的客戶支援工程師一職，月薪可達80K。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，南分署於7至8月間接力辦理逾40場徵才活動，釋出逾3000個工作機會。

此外，為協助新鮮人克服就業障礙，勞動部推動的「投資青年就業方案2.0」中「初次尋職青年穩定就業計畫」，特別為初次尋職及從事非典型工作青年強化求職準備，針對年滿15歲至29歲本國籍初次尋職青年，未在學且未就業連續達90日以上者，尋職期間每月發給5千元津貼、最高發給1.5萬元，若青年連續受僱於同一雇主滿一定日數，再加碼發給就業獎勵金最高3.5萬元，合計最高發給4.5萬元。

他指出，雲嘉南分署青年職涯發展中心亦推出「AI智慧模擬面試系統」，幫助青年提高面試通過率，以ChatGPT協助求職者進行面試模擬、自我介紹和應對技巧的分析，提供更準確的建議，求職者可掃描QRCode，從雲端獲取虛擬面試官的建議。自7月16日起，可至青年職涯發展中心（台南市中西區北門路一段173號）預約體驗。

相關訊息可洽南分署轄區各就業中心及就服台，或上台灣就業通網站 (https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，亦可撥打免付費客服專線0800-777888。