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碩士畢面試台積電4次皆落榜！她嘆「沒台積DNA嗎？」 網安慰：有人9次

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友面試了台積電4次都沒順利錄取成功，令她感到相當挫折。中央社
一名網友面試了台積電4次都沒順利錄取成功，令她感到相當挫折。中央社

全球晶圓代工龍頭台積電薪資待遇福利佳，是許多人夢想進去的公司。不過近日一名網友分享她分享面試台積電四次都沒被錄取的慘痛經歷，竟有網友留言說恭喜她，但也有人勉勵她再接再勵。

原po在網路論壇Dcard上發文表示，自己在去（2023）年碩士畢業，已經面試台積電四次了，其中只有一次順利進行到第二階段的面試，她不懂到底自己是哪裡不好。

上一次面試的時候，她也被面試官問說怎麼面試了那麼多次都沒上，她也很禮貌地反問回去說其實自己也很想知道原因。她表示，目前本身有個還算可以的工作，但還是很想進去台積電。

文章一出，有人認為沒有面試成功不代表不好，「沒進台積產線應該是要慶幸吧」、「跟你一樣去年四大碩畢，面了六次三次進二面通通感謝信，最後乖乖跑去傳產蹲」、「一面相談甚歡主管還帶我去看部門座位跟餐廳，結束後還陪我去等巡場車聊天...結果隔週感謝信」」、「可能看妳不夠耐操」。

還有人直言說「產線如果有面到四次，表示妳學經歷條件應該不錯，不同單位都肯給妳機會，但是為何四個後來都沒有，把妳列為優先人選，這就是自己的課題了」，原po也回說「 確實是，可能是我準備的不夠充分，或是就真的很沒有傳說中的台積DNA」。

但也有人替她加油，「繼續面吧，我當初也是面了五六次才進」、「很好了，一樣去年畢，我只收過一次面邀，今年完全收不到」、「聽說過有人應徵9次才上的…現在景氣不樂觀」，其他人則表示，「連產線缺都搶成這樣？ 不都說珍惜生命，遠離產線嗎？」

台積電

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