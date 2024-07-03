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奇葩新人報到首日睡到打呼 網傻眼：主管人太好竟沒叫他回家

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨公司新人的離譜行徑，直言「主管人太好，沒有當下叫他回家」。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨公司新人的離譜行徑，直言「主管人太好，沒有當下叫他回家」。示意圖／ingimage

新鮮人剛入職，難免會犯錯，不過若是沒有慢慢改善，恐怕會引起他人不滿。日前有位網友抱怨，公司新人狀況不斷，還在報到第一天就睡著，隔天就緊張到打給主管說「沒辦法上班」，讓原PO崩潰疑惑「有必要緊張成這樣嗎？想知道大家上班時有沒有遇到一些奇葩新人？」

一名女網友在Dcard發文表示，前陣子主管告知「7月1日會有新人報到」，當時她還期望「希望新人上手之後可以分擔大家的作業量」，沒想到隔天新人報到在操作電腦時，主管在旁邊協助，光是改密碼就超過10分鐘，疑似密碼兩次輸入都不同，改完之後主管要他加入工作群組，在處理的過程中，新人馬上就睡著，還跟主管道歉「昨天太緊張所以沒睡覺」，主管說「你可以休息一下，晚點再繼續」，沒想到下一秒就聽到新人很大聲的打呼聲。

原PO表示，結果隔天早上接近上班時間，新人又打給主管說「因為聽到今天要檢核考試，昨天看很久官網，想把網站背下來，緊張到腸胃不舒服，沒辦法上班」，這時主管開始安慰了將近15分鐘，讓原PO傻眼表示「我真心覺得主管人太好，沒有第一天當下叫他回家。考試只是要了解昨天上課，新人吸收多少，中途可以看筆記、用電腦查，不會的也可以隨時提問，有必要緊張成這樣嗎？」文末她好奇表示「好想知道大家上班時，有沒有遇到一些奇葩的新人？」

文章曝光後，職場老鳥分享經驗「我遇過新人靠唬爛演技面試進來，結果連EXCEL都不會用，隔天就滾蛋了」、「遇過一位報到當天沒來，老闆打過去詢問，她說生理期不舒服，要請生理假，隔天來的時候早上直接睡覺，睡到中午準時拿午餐出來微波，我下午教她工作內容，剛好那天工作量不多，她居然跟我說『既然剩下這麼一點點了，妳為什麼不自己做完？』然後我就請老闆叫她滾蛋」、「有遇過第一天來學行政流程，第二天就說不適應離職了，然後第一天只是教了『收文』跟『發文』」。

主管 新人 職場 離職

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