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午休害人昏沉又頭痛？他提議不午休提早下班 網提醒：恐觸法

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，稱自己已經十年沒有午休了，他覺得取消午休時間，以此延後上班或提早下班比較合適，並詢問網友的看法。圖／ingimage
近日有網友發文，稱自己已經十年沒有午休了，他覺得取消午休時間，以此延後上班或提早下班比較合適，並詢問網友的看法。圖／ingimage

比起午休，有些人更想提早下班。近日有網友發文，稱自己已經十年沒有午休了，他覺得應該取消午休時間，以此延後上班或提早下班，並詢問網友的看法。

原PO在PTT以「不午休提早一小時下班 你ok嗎？」為題發文，稱自己自從十年前知道歐美沒有午休之後，就也不午休了。並且他認為午睡可能造成手痛頭痛，昏昏沉沉沒睡飽的感覺也十分糟糕。他建議取消一小時的午休時間，以此延後上班或提早下班一小時，並詢問網友是否同意。

文章引來大量網友留言，有人表示午休時間是用來吃午餐的，不能取消，「不午休是連午飯都不吃嗎」、「主要是中午吃飯怎麼辦？用上班時間吃？」、「請問你要在中午上班時間吃飯嗎？」、「你是可以在座位上馬上拿出午餐來吃嗎？移動和排隊時間就多少了，吃飯要吃多快？我以前去過午休半小時的公司，然後提前半小時下班，只能說想得很好，實際去工作才發現很累」。

但也有人支持取消午休，「可以呀，不午睡的人午休超級痛苦」、「絕對OK呀，反正在公司也沒辦法好好休息」、「求之不得，但實際上沒午休還得加班，午餐真的是多吃的，工作正進狀態就被打斷。下午三點半開始渙散，這時準備下班最好，車又少」。

也有人比較實際的網友表示，午休是勞基法規定的，無法改變，「午休基本上是勞基法規定，連續4小時工作至少要休半小時」、「勞基法規定的，ok也沒用」。

PTT 上班族 勞基法

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