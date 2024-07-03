月薪不到40K 台大會計畢業反而輸保全？網揭2關鍵：長期來看不可能輸

許多學子苦讀多年，取得好學歷，只為了未來求職時有更多籌碼能提升薪資福利。不過近日有網友聽朋友提及，目前大樓保全的薪水普遍在4萬上下，然而台大會計系畢業後若到會計事務所工作，卻只有3萬8的月薪，讓原PO感嘆，明明學歷傲人，領的薪水卻比想像中低。有網友解釋，會計看的是未來性「學人家經驗，領薪水不高正常，這類行業最終目標都是要自己開業」、「四大考績沒問題的話，每年+10%起耶」。

原PO在PTT上以「台大會計薪水比保全低，真假？」為題發文，感嘆台大會計的薪資行情比想像中差。對此，不少網友表示，會計的未來性更佳，且薪資福利都會隨年資調漲，「比年終、獎金，應該是會計笑到最後吧？」、「一時輸給工人保全，但看長期也不可能輸」、「四大考績沒問題的話，每年+10%起耶。經理以上有分紅和浮動獎金，保全怎麼比」、「會計保底16個月吧，算一算還是比保全高」。

也有網友解釋，並非所有保全的月薪都這麼高，並且以工作時數換算的話，4萬也不算多，「保全的40K都是灌水的，把夜班、12小時、月休4天算下去根本沒比較多。那4萬說不定還把勞健保公司負擔部分也加進去」、「保全大部分是人力派遣，沒有年終跟其他獎金、加班費」、「保全那麼高的是豪宅保全，那種會看身高之類的」、「現在保全工時每月288小時，基本工資42350，低於都是違法，換算時薪147很高嗎？」。

還有網友指出，多數人到會計事務所工作為的是磨練，幾年後再帶著經歷跳槽業界，「學人家經驗，領薪水不高正常，這類行業最終目標都是要自己開業」、「四大待三年就夠了，期滿去上市櫃公司爽」、「事務所只是練功啊，到業界就海闊天空了」。

而根據104薪資情報網站的資料顯示，年資1年以下的保全人員月薪約落在32K至40K，薪資隨年資調漲的幅度不大；而會計新鮮人的月薪則落在30K至42K ，10年以上資歷者的月薪則落在35K至56K。