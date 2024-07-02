快訊

「天選之人」確診新冠肺炎超崩潰！他曝關鍵4大症狀：整個人半死不活

幫忙訂便當「同事總賒帳不給錢」！她無奈求助 網曝實用建議：絕無下次

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己是公司的菜鳥，常常要幫同事和前輩訂便當，但有不少同事常常不付錢，都是自己先代墊金額，事後又要到處催討，讓她相當煩惱。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己是公司的菜鳥，常常要幫同事和前輩訂便當，但有不少同事常常不付錢，都是自己先代墊金額，事後又要到處催討，讓她相當煩惱。示意圖／Ingimage

外送平台相當便利，不少公司都會集體叫外送，省去外出買午餐的時間。對此，一名女網友分享，自己是公司的菜鳥，常常要幫同事和前輩訂便當，但有不少同事常常不付錢，都是自己先代墊金額，事後又要到處催討，讓她相當煩惱。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「幫同事訂便當，他們不付錢怎辦？」為題，指出自己是公司的菜鳥，平時需要替同事和前輩訂便當，但有同事常常不會先付錢，都是自己先幫忙墊款，事後都要三催四請，才會給餐費，讓她相當困擾，好奇有沒有什麼解決的辦法？

貼文一出後，也吸引不少網友分享自身經驗，紛紛表示「我超討厭跟別人討錢，明明我沒有錯，但就是覺得不好意思，欠錢的不是應該主動給錢嗎？」、「這種人超多的，而且都說才一百而已，你就幫我付」、「硬起來！這種人真的很煩」、「我會叫他去借錢，不然以後叫他去跟別人訂」。

此外，也有不少網友提供實用解決方法，紛紛回應「先收錢才訂，說妳身上沒那麼多」、「一定得先收錢，但收錢也要有技巧，不然也是困難重重，是菜鳥必經路程，然後才能學會跟不同類型的人打交道」、「大家填完訂單的時候就先收，說清楚不交錢就把他訂的便當劃掉，請他中午自理」、「前一天下午叫大家填單、收錢，隔天早上再打給店家，沒給錢的不用吃」、「用google表單訂便當+線上轉帳」。

便當 外送

延伸閱讀

別再說沒空間！達人點名家中6樣物品 用不著「直接斷捨離」

邪門歪道？他說吃滷肉飯「加爆胡椒粉才涮嘴」 網反駁加這個才是正解

真的假的…嘉義老店「爆好吃草魚粥」驚傳歇業 在地人透露收攤原因

太熱！他崩潰「冷氣3萬、安裝費2.5萬」 內行分析：貴得有理

相關新聞

幫忙訂便當「同事總賒帳不給錢」！她無奈求助 網曝實用建議：絕無下次

外送平台相當便利，不少公司都會集體叫外送，省去外出買午餐的時間。對此，一名女網友分享，自己是公司的菜鳥，常常要幫同事和前輩訂便當，但有不少同事常常不付錢，都是自己先代墊金額，事後又要到處催討，讓她相當煩惱。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

社會新鮮人第一份工作「撐多久？」 過來人曝：最快7天就走

對許多社會新鮮人來說，第一份工作格外重要，除了累積經驗外，也能更對往後的職涯有所助益。日前有位擔任護理師的網友表示，他近期上班到身心俱疲，萌生了辭職念頭，好奇拋問「大家第一份工作都做多久才離職呢？」

仇恨工程師言論變多了？他列被討厭4論點 大嘆「到底礙著誰」

工程師待遇普遍不錯，因此也常被拿來當作茶餘飯後討論的對象。近日一名工程師在Dcard科技版發文表示，不懂工程師到底做錯什麼，…

招募難度加大！平均時薪快破200元 八成雇主仍喊招不到人

全台最大打工兼職平台「小雞上工」2日發布調查指出，隨著暑假打工旺季來臨，整體職缺數量成長了 30%，且有 50% 的雇主...

離職後公司仍不斷傳訊息…她嘆「不想封鎖打壞交情」 網曝最佳解法

離職後卻一直收到前公司的訊息，真的好困擾！一名女網友表示，原本的公司規模很小，因此員工也很少，結果她跟另一名同事離職後，卻不斷接到主管電話、訊息，詢問工作相關問題。對此，網友也紛紛給建議。

AI高薪打工機會來了 時薪上看1500元

104人力銀行與官方頻道大學生IG (@104student) 合作最新調查，平均每四位大學生就有1人計畫在暑假打工，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。