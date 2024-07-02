幫忙訂便當「同事總賒帳不給錢」！她無奈求助 網曝實用建議：絕無下次
外送平台相當便利，不少公司都會集體叫外送，省去外出買午餐的時間。對此，一名女網友分享，自己是公司的菜鳥，常常要幫同事和前輩訂便當，但有不少同事常常不付錢，都是自己先代墊金額，事後又要到處催討，讓她相當煩惱。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在PTT以「幫同事訂便當，他們不付錢怎辦？」為題，指出自己是公司的菜鳥，平時需要替同事和前輩訂便當，但有同事常常不會先付錢，都是自己先幫忙墊款，事後都要三催四請，才會給餐費，讓她相當困擾，好奇有沒有什麼解決的辦法？
貼文一出後，也吸引不少網友分享自身經驗，紛紛表示「我超討厭跟別人討錢，明明我沒有錯，但就是覺得不好意思，欠錢的不是應該主動給錢嗎？」、「這種人超多的，而且都說才一百而已，你就幫我付」、「硬起來！這種人真的很煩」、「我會叫他去借錢，不然以後叫他去跟別人訂」。
此外，也有不少網友提供實用解決方法，紛紛回應「先收錢才訂，說妳身上沒那麼多」、「一定得先收錢，但收錢也要有技巧，不然也是困難重重，是菜鳥必經路程，然後才能學會跟不同類型的人打交道」、「大家填完訂單的時候就先收，說清楚不交錢就把他訂的便當劃掉，請他中午自理」、「前一天下午叫大家填單、收錢，隔天早上再打給店家，沒給錢的不用吃」、「用google表單訂便當+線上轉帳」。
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