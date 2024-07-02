社會新鮮人第一份工作「撐多久？」 過來人曝：最快7天就走

對許多社會新鮮人來說，第一份工作格外重要，除了累積經驗外，也能更對往後的職涯有所助益。日前有位擔任護理師的網友表示，他近期上班到身心俱疲，萌生了辭職念頭，好奇拋問「大家第一份工作都做多久才離職呢？」

一名網友在Dcard發文表示，他是剛出社會的護理師，好不容易找到離家近、薪水又不錯的醫院上班，但近期A流大爆發，很多照顧病人的護理師都中獎，加上他在這時也感冒，原本單位的人力就不足了，如果請假可能會忙不過來，原PO坦言「只能繼續硬著頭皮上班，但也萌生想離職的念頭，覺得畢竟是第一份工作，應該再堅持一下」。

對此，他好奇問網友，「大家也有這種不得已只能上班的情況嗎？你們的第一份工作都做多久才離職呢？」文章曝光後，許多人安慰他，「身體健康很重要，你要先照顧自己，才有心力照顧病患」、「其實病人感冒，醫護人員也跟著感冒是常態，所有的工作都會遇到挫折，你現在遇到的是第一波感冒流行，不管做任何工作，以後會遇到的問題絕對更多，有沒有必要為了一次感冒不舒服離職，你真的要好好思考看看」。

也有網友分享經驗，「我覺得35歲以前多換工作，35歲之後容易被年齡歧視」、「我有7天就離職過」、「我第一份工作目前還在職，已經做了5年了」、「我還沒離職過」、「第一份工作在安養院工作2年，第二份在醫學中心4年，現在的工作入職3年了」、「我餐飲業做了16年8個月又4天」。