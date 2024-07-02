快訊

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社會新鮮人第一份工作「撐多久？」 過來人曝：最快7天就走

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「大家第一份工作都做多久？」示意圖／ingimage
一名網友好奇「大家第一份工作都做多久？」示意圖／ingimage

對許多社會新鮮人來說，第一份工作格外重要，除了累積經驗外，也能更對往後的職涯有所助益。日前有位擔任護理師的網友表示，他近期上班到身心俱疲，萌生了辭職念頭，好奇拋問「大家第一份工作都做多久才離職呢？」

一名網友在Dcard發文表示，他是剛出社會的護理師，好不容易找到離家近、薪水又不錯的醫院上班，但近期A流大爆發，很多照顧病人的護理師都中獎，加上他在這時也感冒，原本單位的人力就不足了，如果請假可能會忙不過來，原PO坦言「只能繼續硬著頭皮上班，但也萌生想離職的念頭，覺得畢竟是第一份工作，應該再堅持一下」。

對此，他好奇問網友，「大家也有這種不得已只能上班的情況嗎？你們的第一份工作都做多久才離職呢？」文章曝光後，許多人安慰他，「身體健康很重要，你要先照顧自己，才有心力照顧病患」、「其實病人感冒，醫護人員也跟著感冒是常態，所有的工作都會遇到挫折，你現在遇到的是第一波感冒流行，不管做任何工作，以後會遇到的問題絕對更多，有沒有必要為了一次感冒不舒服離職，你真的要好好思考看看」。

也有網友分享經驗，「我覺得35歲以前多換工作，35歲之後容易被年齡歧視」、「我有7天就離職過」、「我第一份工作目前還在職，已經做了5年了」、「我還沒離職過」、「第一份工作在安養院工作2年，第二份在醫學中心4年，現在的工作入職3年了」、「我餐飲業做了16年8個月又4天」。

護理師 辭職 離職

延伸閱讀

他買新包裝墨西哥薄餅有斑塊問正常嗎？ 網友：鍋邊的吧

他在好市多買吹風機會冒火 買同品牌網友勸：直接丟了

仇恨工程師言論變多了？他列被討厭4論點 大嘆「到底礙著誰」

工程師只挑空姐追愛全無果 網見年薪酸：連說話的份都沒有

相關新聞

社會新鮮人第一份工作「撐多久？」 過來人曝：最快7天就走

對許多社會新鮮人來說，第一份工作格外重要，除了累積經驗外，也能更對往後的職涯有所助益。日前有位擔任護理師的網友表示，他近期上班到身心俱疲，萌生了辭職念頭，好奇拋問「大家第一份工作都做多久才離職呢？」

仇恨工程師言論變多了？他列被討厭4論點 大嘆「到底礙著誰」

工程師待遇普遍不錯，因此也常被拿來當作茶餘飯後討論的對象。近日一名工程師在Dcard科技版發文表示，不懂工程師到底做錯什麼，…

招募難度加大！平均時薪快破200元 八成雇主仍喊招不到人

全台最大打工兼職平台「小雞上工」2日發布調查指出，隨著暑假打工旺季來臨，整體職缺數量成長了 30%，且有 50% 的雇主...

離職後公司仍不斷傳訊息…她嘆「不想封鎖打壞交情」 網曝最佳解法

離職後卻一直收到前公司的訊息，真的好困擾！一名女網友表示，原本的公司規模很小，因此員工也很少，結果她跟另一名同事離職後，卻不斷接到主管電話、訊息，詢問工作相關問題。對此，網友也紛紛給建議。

AI高薪打工機會來了 時薪上看1500元

104人力銀行與官方頻道大學生IG (@104student) 合作最新調查，平均每四位大學生就有1人計畫在暑假打工，1...

月薪6萬客戶難搞該留嗎？老鳥想離職卻遭勸 專家：8成9上班族曾遇慣老闆

求職需要運氣，離職需要勇氣。一名網友在論壇發文指出，在公司待了15年，工作時間朝九晚七不太需要加班，公司其他福利先不談，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。