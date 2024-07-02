仇恨工程師言論變多了？他列被討厭4論點 大嘆「到底礙著誰」

工程師待遇普遍不錯，因此也常被拿來當作茶餘飯後討論的對象。近日一名工程師在Dcard科技版發文表示，最近看到很多仇恨工程師的言論，不懂到底做錯什麼，令他相當好奇原因。他舉了4項被感到討厭的例子，包括愛聊薪水房地產炫耀、識別證掛身上拿來炫耀、吃飯也要大聲炫耀專案、講話夾雜英文炫耀。

首先，他說朋友間本來就喜歡聊薪水，但也不是惡意在比較什麼，就是好奇每家公司環境差異。另外，對他而言，興趣就是研究股票和房地產，「我們就是在做我們喜歡的事而已，礙著誰？我買房的錢也是自己賺的」。

再者，公司進大樓和工作空間都有門禁，為了方便把識別證掛在身上，吃飯時候他也懶得拿下來，就只是這樣而已。他說自己並非故意拿出來掛著，只是懶得收起來，就掛整天，不認為有什麼必要非得向一群餐廳裡的陌生人炫耀。

第三，和同事或朋友間討論專案，就只是因為大家對這個有興趣，他根本不在乎有誰在聽。他表示，在吃飯的餐廳說不定很多人在聊別人八卦，在攻擊別人，造成別人困擾，「我們這麼單純的聊著工作反而有錯了？」

最後，他覺得講話中英夾雜就只是習慣而已，多數人原本還沒有這個習慣，但公司裡面常常有國外客戶，或是被強迫用英文溝通，反正各種因素導致的結果就是，某些詞彙已經習慣用英文了，可以的話我也想要全程用中文，有點改不掉而已。

底下有人深有同感留言說，「我們明明是最沒攻擊性的人，聊天就是工作薪水投資，大家都開開心心的，旁邊的人到底在不爽什麼」，還有人表示「你不能期待每個人都有這麼正向的思考，很多人充滿了自怨自艾但同時又很愛自己，所以只好轉頭去對比自己擁有更優渥的人酸言酸語」。

但也有人點出原因，「因為工程師就自己愛炒房又愛炫耀吸引砲火啊」、「有幸認識幾個專職做房地產或土地開發的前輩都嘛很低調，反而散戶工程師最愛公開講說自己炒幾間轉手賺多少，不針對你對誰？」