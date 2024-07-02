離職後公司仍不斷傳訊息…她嘆「不想封鎖打壞交情」 網曝最佳解法

離職後卻一直收到前公司的訊息，真的好困擾！一名女網友表示，原本的公司規模很小，因此員工也很少，結果她跟另一名同事離職後，卻不斷接到主管電話、訊息，詢問工作相關問題。對此，網友也紛紛給建議。

原PO在Dcard發文表示，她已辦完離職手續，制服、鑰匙該還的都還了，工作內容也清楚交接完畢，但還是常常收到主管電話，若她沒接，對方又會傳訊息問工作相關內容，讓她相當擔心，會不會這次回答完問題後，下次主管遇到不會的事，又會直接打過來問。

原PO表示，因為他們是小公司，自己跟另外一名員工都走了，所以只剩下老闆夫妻，前同事因為被煩得受不了，直接封鎖老闆，但原PO不想搞得這麼難看，「想問大家如果封鎖老闆、不回電話，會不會產生什麼糾紛呢？」

對此，網友紛紛表示，「離職就無需再回了，妳回應了對方也不會給妳多的工資，學另外一位同事封鎖吧」、「除非妳當初交接得很不清楚，否則錢都到位了，就封鎖吧」、「別怕，他們找不到妳，就會另外找辦法的」。不過也有網友認為，還是會看跟老闆的交情如何，決定要不要回，或者降低回覆次數、拉長回覆間隔、設定明確可幫忙的期限，在不影響交情的情況下淡出工作。