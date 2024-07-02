AI高薪打工機會來了 時薪上看1500元

104人力銀行與官方頻道大學生IG (@104student) 合作最新調查，平均每四位大學生就有1人計畫在暑假打工，104打工探吉統計， 6月應徵打工人數比5月激增64%，暑假來臨，更多人積極加入打工族行列；今年最特別的是除了影音直播打工機會明顯增加，AI新興打工機會也竄升，其中AI講師時薪最高可達1500元，AI高薪打工機會也不少。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，疫情之後，餐飲、門市等民生消費服務業人力需求大爆發，缺工已成2022年以來的新常態，隨畢業季與暑假來臨，各家企業積極徵才，迎戰暑假消費商機，104打工探吉以餐飲工作機會最多，目前超過1.6萬個打工機會，找尋餐飲工作的打工族，每人平均可獲得18.7個打工機會，比去年同期增長7.2%，門市人員工作機會超過7千9百個，每人平均有10.4個打工機會，比去年同期增加9.2%。另外，影音直播打工機會年增7.2%，和餐飲並列第二大，社群流量經濟刺激打工機會發展。

AI熱潮帶動招募需求，同樣吹進打工市場。104人力銀行與「AI」關鍵字相關的打工機會數目前已超過2000個，例如：AI影像標註、工程實習、語言模型資料整理等工作，不限科系，非理工科系背景也可跨域打工。

104人力銀行觀察新興打工趨勢，影音直播打工機會比去年增加7.2%，年增幅排名第二；AI影像標註、語言模型整理、AI工程實習生等跨科系躍升新興打工機會，其中， AI高薪打工例如AI講師時薪最高1,500元，ios工程師、系統操作維護、機電技師和工程師等AI相關打工，時薪上看800元，中英雙語優勢也可參考AI相關的翻譯標註工作。

AI高薪打工想TOP 5職類，第一名為「AI相關講師」時薪572元起，最高可達1500元，AI熱潮興起，大眾對相關課程的學習需求熱烈，衍生Python程式設計語言、數位編程、機器學習、影像辨識、資訊安全與GPT運用、AI音樂創作等熱門課程，第二到四名依序排名為「ios工程師」、「系統維護/操作人員」、「機電技師/工程師」，皆為軟體設計、工程研發、資訊管理、資料科學等專業的實習工作，相關科系大學生，提前透過實習機會累積AI實務經驗，第五名則是「英文翻譯/口譯人員」，具備英語與中文流暢的雙語溝通能力，便能參與人工智慧的開發任務（如影像標記、影片註釋、語音轉錄等）。